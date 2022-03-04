新制勞退基金去年大賺2836億元 近150萬戶分配金額逾5萬元

新制勞退基金去 (2021) 年大賺 2836 億餘元，收益率近 10%，勞保局今 (4) 日表示，收益金額已全數撥入勞工退休金個人專戶，其中過半數、約 673 萬戶分配金額超過 1 萬元，另有 149 萬戶分配金額超過 5 萬元。

勞保局表示，新制勞退基金去年運用收益共 2836 億 8460 萬餘元，收益率 9.65%，相關收益分配金額已揭示在勞工退休金個人專戶，即日起已開放勞工朋友查詢。

根據勞保局統計，這次參與收益分配的退休金個人專戶約 1225 萬戶，其中約 673 萬戶 (54.9%) 的個人專戶可分配金額超過 1 萬元，約 470 萬戶 (38.3%) 可分配金額超過 2 萬元，321 萬戶 (26.2%) 分配金額介於 2 萬元到 5 萬元之間，另有 149 萬戶分配金額超過 5 萬元，比重約 12.2%。

對於分配金額差異，勞保局特別說明，個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，因此參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，換言之，每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

勞保局說，即日起可使用自然人憑證或健保卡卡號加戶口名簿戶號上勞保局網站「e 化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務 APP」查詢，或是親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

另外，因收益分配資料傳輸至實體 ATM 需作業時間，因此欲使用 ATM 查詢者須等 5 日起，利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行 ATM 或以郵政金融卡到郵局 ATM 查詢。