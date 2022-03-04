〈中經院發布PMI〉非製造業NMI連3跌 創8個月來低點

中華經濟研究院今 (4) 日公布 2 月我國製造業經理人指數 (NMI) 續跌 2.3 個百分點至 51.6%，呈現連 3 跌，並創 8 個月來低點，主要是因 2 月有農曆春節和 228 假期，工作天數較少，使商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數同步中斷連 7 個月擴張，轉為緊縮，二項指標分別下跌 7.3、4.5 個百分點至 45.9%、47.5%。

不過，中經院說明，由於本土疫情趨緩，2 月未來六個月展望指數在 1 月驟跌 11.6 個百分點至去年 7 月以來最慢擴張速度後，一口氣回升 6.5 個百分點至 59.5%。

圖表：中經院提供。

而八大產業中，四大產業 NMI 皆呈擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (58.8%)、資訊暨通訊傳播業 (54.4%)、零售業 (54.2%) 和營造暨不動產業 (53.8%)；僅住宿餐飲業 (31.9%)、運輸倉儲業 (38.9%)、批發業 (48.2%) 和金融保險業 (48.6%) 回報 NMI 緊縮。

展望未來半年，有六大產業回報擴張，各產業依指數擴張速度排序為教育暨專業科學業 (71.7%)、營造暨不動產業 (66.7%)、資訊暨通訊傳播業 (60.0%)、零售業 (58.3%)、批發業 (54.8%) 和金融保險業 (53.3%)；僅住宿餐飲業 (38.9%) 與運輸倉儲業 (44.2%) 則回報未來六個月展望呈現緊縮。