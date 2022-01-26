元大期獨家攜手五大交易所春節不打烊 過年玩期貨有三大現象

台股春節封關期間，全球多數金融市場仍持續交易，元大期貨 (6023-TW) 看準投資人搶賺春節紅包財，為首家推出春節不打烊服務的期貨商，今 (2022) 年獨家攜手美、新、港、日、歐等五大指標性交易所，為第 28 年提供春節不打烊服務。元大期也觀察近四年期貨交易人於過年交易，發現「微小型期貨最受青睞」等三大現象。

元大期根據近四年 (2018-2021) 台灣交易人於春節期間前十大熱門商品數據分析，顯示以下三大趨勢：一、微小型期貨受交易人青睞，以 2021 年為例，微小型期貨佔比 6 成，低門檻保證金為新手交易人作為外期入門最佳選擇，商品種類多元豐富，包含指數類、外匯類、商品類等，交易人可依各商品特性輪動規劃交易策略。

二、指數期貨商品佔春節熱門期權商品 6 成，其中，美股三大指數商品 (道瓊、那斯達克與 SP) 受交易人熟悉喜愛，與台股大盤連結的富時台灣指數上市後亦成為熱門選擇。

三、黃金與原油近年受國際政經與疫情衝擊，市場波動顯著，年度交易量佔比變化大，可利用期貨雙向交易特性，有效規劃交易策略。

元大期貨研究團隊表示，農曆春節期間交易人規劃交易策略，可以關注以下三大國際政經事件：一是近日美國聯準會 (Fed) 將公布利率決議，可能釋出升息與縮表的風向；二是蘋果、微軟、英特爾、特斯拉等美國大型企業將於 1 月底公布財報，將推動全球股市波動；三是 Omicron 變種病毒持續延燒，指數、外匯、金屬、能源等期貨行情可能延續激烈震盪。

此外，今年元大期春節不打烊行銷活動首度推廣槓桿差價契約商品，交易人可透過 CFD 商品多空雙向交易熱門國外股指與國外美股，並利用槓桿倍數及商品規格較小等三大優勢，更彈性規劃交易策略。只要自 1 月 26 日至 2 月 28 日期間交易國外期權商品，就有機會獲得好禮回饋。