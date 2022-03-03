〈富采法說〉傳統淡季 估Q1營收季減個位數、毛利率持平

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (3) 日召開法說會，展望今年，富采表示，隨著產業傳統淡季，加上已不具備利晶微電子控制權，第一季開始依照會計原則將不再認列該轉投資公司營收，整季營收估將較上季下滑個位數百分比，不過毛利率則估持平，公司同時正積極降低藍光業務比重，優化產品組合。

富采財務長張博儀表示，在不認列利晶微營收的前提下，第一季營收將季減，但仍可大幅優於去年同期，毛利率則可持平上季，第二季更有望走揚。

富采表示，MiniLED 除了 IT 產品外，今年 TV 與顯示器成長性高；高階紅光方面，車用、植物照明需求暢旺，生物醫療感測領域目前則處於認證階段，預估明年才會開始貢獻營收，藍光則回歸以往產業週期，第一季正處於傳統淡季。

MiniLED 產能方面，富采表示，去年第四季擴產已完成，目前產能約落在每年 120 萬片 (4 吋廠)，預估今年 6 月前將再擴產，屆時全年產能有望達到 150 萬片。

富采今日同日宣布斥資 6.1 億元收購松瑞製藥苗栗廠房，晶電董事長范進雍表示，公司持續成長需要空間，先購廠建置以便內部產能調整，未來 MicroLED 成熟後，也有多餘廠房能生產、出貨。

張博儀表示，包含新廠房投資案，今年總資本支出將達到 55 億元，較去年成長 17%，其中 15 億元將用於高階紅光擴產，10 億元用於其他業務群。

富采去年至今積極優化產品組合，富采表示，若以高階紅光、MiniLED、藍光來劃分營收比重，前兩者佔比截至去年第四季已拉到 5 成，藍光則從以過去的 6 成下調為 5 成。

董事長李秉傑表示，富采正持續轉型，目標五年後高階紅光、Mini、Micro 營收比重能維持 5 成，包含 UVC 的藍光下降至 20%，第三代半導體相關 RF、快充等新技術期望能提升至 20% 以上。