耕興12月、去年全年營收 同創歷史新高

檢測大廠耕興 (6146-TW) 今 (6) 日公告去年營收，12 月達 4.12 億元，月增 17.75%，年增 30.53%，第四季達 11.08 億元，季減 4.82%，年增 18.11%，累計全年達 43.21 億元，年增 22.94%；耕興去年底積極消化排隊訂單，推升 12 月營收創歷史新高，全年更首度衝破 40 億元，也同寫新猷。

耕興表示，公司去年在 5G 檢測數量領先同業，市占率超越美商、成為全球第一，也奪下美國 FCC 與台灣 NCC 在高階網通、5G 智慧型手機的檢測市占率之冠，穩坐業界龍頭地位，尤其在台灣的 NCC 5G NR 市占率近 50%。

耕興認為，今年美國 CES 展聚焦 5G、AI、自駕車及 AR/VR，不僅各大品牌相繼推出最新機種，各國政府也視 5G 網路為國家策略發展重心，加快基地台建置、布建全球低軌衛星與元宇宙應用等，凸顯未來 5G NR、Wi-Fi 6E 連網技術的終端產品市場將有爆發性成長。

隨著技術不斷推進，應用範疇也將從既有的手機，擴散至穿戴式裝置、智能家電、智慧車載、遠距醫療等領域，有助耕興取得檢測數量不斷增加，挹注今年營運。

展望今年，耕興指出，為迎接龐大檢測需求商機，資金、人才、技術等皆已上膛，看好今年營運再創高峰。