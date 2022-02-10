〈疫情改變消費模式〉去年非現金交易筆數下滑 消費金額逆增近500億元

金管會今 (10) 日公佈，去 (2021) 年因為新冠疫情升溫，「非現金支付」的交易筆數雖然下降，但金額不減反增，筆數減少主要是因為三級警戒期間，搭大眾交通運輸的人次大幅減少，但也因為不出門，非現金支付的網路消費大舉提升，推升金額逆勢增加近 500 億元，顯示國人無懼疫情，消費力仍然驚人。

銀行局副局長林志吉表示，疫情影響，去年「非現金支付」的交易筆數雖然下降，但金額不減反增，據金管會統計，2021 年「非現金支付」筆數為 47.26 億筆，較 2020 年的 52.21 億筆、減少了 4.95 億筆，但交易金額達 5.44 兆元，比起 2020 年的 4.975 兆元，反而還大舉增加了 469 億元。

林志吉分析，2021 年「非現金交易」筆數減少，主要是因為去年 5-7 月期間，政府因為疫情祭出三級警戒，國人改採居家辦公、居家上課，導致此期間搭乘大眾交通運輸的人次大幅減少。

林志吉指出，若以台北捷運來看，去年 4 月疫情升溫前，台北捷運量每日平均為 200 萬人次，但三級警戒期間，每日平均運量大舉下滑到僅約 40 萬人次，等於一天就差了 100 多萬人次；統計全年捷運搭乘人次，2021 年全年為 5.31 億次、2020 年全年是 6.96 億次，一年就差了 1 億多人次。

但非現金交易的金額，卻逆勢增加近 500 億元，推升總額達達 5.44 兆元，主要是國人關在家中反而更愛買，光是信用卡刷卡金額就貢獻達 3.1 兆元，其餘非三級警戒期間的非現金交易的消費也都呈現成長。