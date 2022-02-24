金融監理沙盒去年下半年掛蛋 金管會雙軌徵求數位身分認證實驗

金融監理沙盒去 (2021) 年下半年核准案「掛零」，為積極促進我國金融創新，今 (24) 日宣布推出主題式監理沙盒，首波主題定為「數位身分認證及授權」，將採監理沙盒、業務試辦雙軌進行。

金管會今天舉辦「數位身分認證及授權」主題式監理沙盒及業務試辦線上座談說明會，金管會綜合規劃處長胡則華表示，根據世界銀行 2020 年 11 月發布全球推動監理沙盒經驗的研究結果報告，監理沙盒須符合市場需求，推動主題式監理沙盒有助發展特定類型技術，因此，金管會順應國內市場發展趨勢及民眾需求，推出主題式監理沙盒及業務試辦，將主動對外徵求案件。

胡則華表示，金管會因此想了一些主題，例如，氣候變遷議題很夯，國外有許多 Green FinTech 發展；又或者 SWIFT 系統跨境收費很高，是否有跨境匯款、跨境支付的議題可以拿出來討論；還有今天所提的「數位身分認證及授權」業務。

胡則華表示，隨著數位金融持續創新發展，加上疫情影響，線上金融服務已成為消費者的重要選擇，但是從註冊、登入到交易都需要確保安全性，同時兼顧使用方便，而金融機構也需辨識客戶身分、進行認識客戶 (KYC)、驗證客戶身分，並確認客戶是否經授權，因此，「數位身分認證及授權」將是發展創新金融實驗的首要業務。

胡則華表示，新的「主題式監理沙盒」以「數位身分認證及授權」為主題，就是希望在兼顧民眾需求及業者風險控管之前提下，引入具數位認證及授權便利性、安全性及可靠性的方案，以鼓勵金融機構及金融科技業者發展、利用最新技術，提出應用方案，讓民眾能更方便及更安心地使用數位金融服務。

金管會表示，本次主題「數位身份認證及授權」的範圍及應用十分廣泛，主要可劃分為身份確認 (Identity proofing)、認識客戶 (KYC)、身分驗證 (Authentication) 及授權 (Authorization) 四個領域。

金管會創新中心組長蔡少懷表示，即日起到 5 月底，若有意參加進行輔導的業者，可向創新中心提出輔導申請。另外，3 月 24 日起到 5 月底，想進入監理沙盒者可以向創新中心申請，想業務試辦者可向金管會各局申請。

至於分案原則，蔡少懷說明，金管會輔導時將評估案件的內容及性質後，建議業者申請創新實驗或業務試辦。

蔡少懷進一步指出，如果有業者在主題式徵求期間，擬就非「數位身分認證及授權」主體的業務申請實驗或試辦，仍可依現行申請程序辦理。

此次主題式監理沙盒的試辦由金管會主動對外徵求案件，金管會表示，有意參與的業者提出創新實驗或試辦的申請，屆時金管會將以批次方式進行審查，並對外公布審查通過的業者名單，待實驗及試辦結束後，相關成效及經驗將作為金管會進行法規調適及推動監理政策的參考。