金管會推主題式監理沙盒 數位身份認證及授權先試辦

金管會今 (18) 日宣布，為積極促進我國金融創新，提高監理沙盒及金融業務試辦的效益，金管會將舉辦「數位身份認證及授權」之主題式監理沙盒業務試辦，希望為金融市場注入新活力。

金管會自 2018 年 4 月起實施金融監理沙盒，並於 2019 年建置銀行、保險及證券期貨等三業別的業務試辦機制，透過沙盒及試辦雙軌併行機制，截至目前，兩者合計已核准 40 件申請案，金管會也完成多項法規調適。

金管會表示，世界銀行於 2020 年 11 月發布全球推動監理沙盒經驗的研究結果報告指出，監理沙盒須符合市場需求，而推動「主題式監理沙盒」則有助於發展特定類型的技術，因此金管會順應國內市場發展趨勢及民眾需求，推出主題式監理沙盒及業務試辦，主動對外徵求案件。

金管會表示，隨著數位金融持續創新發展，線上金融服務已成為消費新選擇，從註冊、登入到交易都需要確保安全性，同時兼顧使用方便，而金融機構也需辨識客戶身分、進行認識客戶 (KYC)、驗證客戶身分，並確認客戶是否經授權。新的「主題式監理沙盒」以「數位身分認證及授權」為主題，就是希望在兼顧民眾需求及業者風險控管之前提下，引入具數位認證及授權便利性、安全性及可靠性的方案，以鼓勵金融機構及金融科技業者發展、利用最新技術，提出應用方案，讓民眾能更方便及更安心地使用數位金融服務。

金管會表示，本次主題「數位身份認證及授權」的範圍及應用十分廣泛，主要可劃分為身份確認 (Identity proofing)、認識客戶 (KYC)、身分驗證 (Authentication) 及授權 (Authorization) 四個領域。

此次主題式監理沙盒的試辦由金管會主動對外徵求案件，金管會表示，有意參與的業者可於 2022 年 3 月中旬至 5 月中旬提出創新實驗或試辦的申請，屆時金管會將以批次方式進行審查，並對外公布審查通過的業者名單，待實驗及試辦結束後，相關成效及經驗將作為金管會進行法規調適及推動監理政策的參考。