達興材料去年EPS 6.62元創新高 擬配5.3元現金股利

達興材料 (5234-TW) 今 (26) 日公告去年第四季財報，去年稅後純益達 6.8 億元，年增 4.6%，每股純益 6.62 元，創新高，達興材料也宣布去年盈餘分配，每股擬配 5.3 元現金股利，以今日收盤價 121 元計算，殖利率約 4.38%。

達興材料去年第四季合併營收 11.67 億元，季減 1.05%、年增 13.05%，毛利率 34.23%，季減 2.01 個百分點、年減 1.67 個百分點，營益率 16.05%，季減 1.59 個百分點、年減 0.94 個百分點，稅後純益 1.67 億元，季減 11.71%、年增 13.36%，每股純益 1.63 元。

達興材料去年合併營收 45.13 億元，年減 0.4%，毛利率 35.69%，年增 0.97 個百分點，營益率 17.01%，年增 0.4 個百分點，稅後純益 6.8 億元，年增 4.6%，每股純益 6.62 元。

展望今年，達興材料認為，各大產品線都可望保持成長，既有顯示器業務上，將持續爭取擴大市占，半導體則可望隨中港新廠產能在第三季正式放量開出下，成長幅度可期。

達興材料也預估，今年半導體相關營收貢獻可望從過去約 1-2%，大幅成長至接近 10%。