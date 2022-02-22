台股「烏」雲壟罩季線不保 證交所亮總經數據喊話免驚

俄烏情勢緊張拖累股市，台股今 (22) 日重挫 252 點失守季線，但證交所出面喊話，我經濟基本面及台股上市公司的表現，應尚屬穩健，投資人不必過度驚慌。

證交所說，台灣則因防疫政策得宜，經濟基本面仍持續有優異的表現，2021 年經濟成長率高達 6.1%，而上市公司營收持續成長，2021 年全年營收達 38.2 兆元，較 2020 年增加 15.2%。

根據上市公司公告前三季稅後淨利甚至已超過 2020 年全年金額，而累計 1 至 12 月全體上市公司營收總計 38.16 兆元，較 2020 年同期成長 5.03 兆元，成長達 15.19%。

再看上市公司 1 月營收，全體上市公司營收總計 3 兆 3413 億元，較 2021 年同期成長 2735 億元成長率為 8.92%，比 2020 年成長幅度更多達 35.33%。

證交所指出，上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性，展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題亦可獲得改善。

證交所表示，目前各主要預測機構預估今年國內經濟仍可達 4% 以上成長，證交所將密切注意相關國際事件對總體經濟及台股表現之影響，一旦發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施，在此呼籲投資人應冷靜分析情勢，決定長期的投資策略。