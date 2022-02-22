烏克蘭危機升級，金融市場承受壓力比想像更大，金價稱王

疫情久久不散、地緣局勢惡化及通膨壓力加劇之時，有利黃金價格向上，從日線圖看， 金價進一步突破 1900 關口後將升向 1917 和 1960 關口，假如局勢進一步升級，金價不 排除在短期內突破 2000 關口。

地緣危機爆發點正值通膨爆發和疫情未緩和之時 昨天，俄羅斯總統普京簽署法令承認烏克蘭分離主義勢力自封的共和國，俄烏局勢進一 步升級，另外，美國政府正式對烏克蘭分裂地區實施制裁，一切都似乎正在開戰邊緣。 雖然俄烏戰爭尚未爆發，不過，金融市場的反應已經不斷反映對局勢進一步升級的憂慮。 俄羅斯基準股指周一重挫逾 10%，創下莫斯科 2014 年 3 月吞併克里米亞以來的最大跌 幅。俄羅斯盧布兌美元一度跌破 80，創下 2020 年 3 月以來最大跌幅。而周二亞洲早盤 S&P500 指數期貨大跌近 2%，那斯達克 100 指數期貨重挫近 3%，香港恒生指數也跌近 3%。 俄烏局勢進一步升級，華爾街投行已經不斷表示股市等風險資產將明顯下滑，不過，如 果要看清局勢升級對金融市場帶來的整體影響，或比目前市場所想像的更大。

正值聯準會即將開始升息周期和通膨爆發之時 實際上，金融市場在俄烏局勢升級之先，已正在不斷計入對聯準會 3 月升息對市場的影 響。如無意外，聯準會 3 月升息可說是板上釘，而升息的主因除了經濟已從疫情下得到 復甦，更重要的是希望控制通膨。

目前歐美通膨率都創了近 40 年新高，而 Omicron 變種病毒的疫情仍未見到明顯緩和下， 進出口貨運和因疫情導致供應鏈中斷的問題在 2022 年上半年或未緩和的可能，也就是 說，導致通膨進一步向上的誘因仍在加大。 在這次通膨爆發的主因中，除了貨運成本上升外，油價和能源價格的上漲也是主要原因， 而俄烏局勢升級將使能源價格高企的情況變得更嚴峻。 由於歐洲天然氣供應更幾乎由俄羅斯壟斷，俄羅斯供應歐洲約 35％天然氣，而烏克蘭局 勢惡化下，雙方互相制裁，俄羅斯以天然氣供應作反制工具，天然氣價格勢將再次大漲， 油價和全球能源緊張局勢難言緩解，全球通膨也將進一步加劇。 升息 50 個基點壓通膨和經濟復甦陷入兩難 在聯準會希望升息以壓抑通膨之際，地緣政局惡化卻有機會使通膨進一步加劇，也就使 聯準會升息的步伐或需要進一步加快，否則全球通膨或未能因而得到緩解。 因應通膨而大規模升息，而忽略經濟實際表現，將是金融市場目前不希望看到的情況， 但當疫情、地緣局勢、能源價格等因素進一步推向聯準會，聯準會 3 月升息 50 個基點的 呼聲又會更高，而即使 3 月並非升息 50 個基點，3 月以後的升息步伐持續加快或許也是 聯準會難以擺脫的局面，對於股市下調的壓力也就隨之加大。 然而，正如前述，假如聯準會只顧通膨而持續升息，忽略因疫情久久不散或地緣局勢所 導致的經濟放緩，將使金融市場和實體經濟推入更困難的局面。 也因此，不得不說，俄烏局勢的爆發時間點，正值一個讓西方國家和全球都陷入困難抉 擇的時刻。 金價指向 1960 和 2000 關口 地緣局勢惡化，通膨壓力加劇等，都有利黃金價格向上，也成為金融市場亂局中的王者。 技術上，金價自突破 1877 水平後已突破關鍵前高點和自 2020 年 8 月到達 2070 水平以來 所形成的下行趨勢線，預示金價漲勢將進一步擴大。 日線圖看，金價進一步突破 1900 關口後將升向 1917 和 1960 關口，假如局勢進一步升 級，金價不排除在短期內便突破 2000 關口。

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