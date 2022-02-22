錩新創立邁入50年 丁廣欽：將開創更亮麗傲人的下一個50年

錩新科技 (2415-TW) 在今年 2 月 22 日邁入成立 50 年，董事長丁廣欽表示，將在全球汽車揚聲器鍛造零件市占率已高達兩成的既有雄厚基礎上，迎接全球電動車時代來臨浪潮，持續提升品質、拓展產能與產品類別，推動智能生產並增加生產基地等途徑，善盡對社會、客戶、員工及股東的企業責任，為錩新下一個 50 年開創更亮麗傲人成績。

丁廣欽董事長指出，創立於 1972 年 2 月的錩新科技，初始只是位於中壢的一家中小企業，50 年來始終勇於面對挑戰，克服艱難，如今已是世界最大專業製造高級揚聲器鍛造零組件之跨國上市公司，國際知名頂級音響廠商皆是錩新客戶，眾多頂級豪華車款、超跑上的汽車音響，都有錩新產品，全球市佔率高達兩成。錩新蛻變的過程見證了台灣企業勤懇執著孜孜向上的精神，是值得驕傲的台灣之光。

過去兩年，儘管全球疫情與經貿情勢驟變，導致全球汽車出廠數量遭壓抑，衝擊車用揚聲器市場，錩新全體同仁仍咬緊牙關，交出業界欽羨的成績，然而丁廣欽董事長一再提醒公司總經理蕭伊宏等管理階層，企業經營沒有最好，只能堅持追求更好，因此，他雖給錩新打了九十分成績，仍鞭策自己與全體同仁必須繼續全力打拚，益發精進，為錩新科技下一個 50 年開創新局。

丁廣欽董事長表示，當前國際經濟情勢以及 COVID-19 疫情，使得全球生產鏈、市場都發生重大變化，電動車也將成全球汽車市場主流，錩新科技不能自滿與鬆懈，必須前瞻未來，加快前進腳步，靈活應變，分散風險，在既有成果上，藉由強化管理，進化產品製程，提升產品品質和產能，降低成本，研發新技術，增加生產基地，開發多元化新產品。總經理蕭伊宏則指出，除鞏固車用音響零組件的市占並提高獲利率，錩新也將跨入產製汽車電動馬達機構部件等新領域，以因應電動車的市場需求，為錩新的發展注入源源不絕澎湃動力。

秉持企業永續經營信念，丁廣欽董事長指出，錩新 2021 年已申請成為「天下永續會」之會員，實踐 ESG（Environmental 環境；Social 社會；Governance 公司治理）理念，用實際行動展現錩新對社會、環境保護的關懷，而起家自桃園的錩新，本於在地情感與社會責任，2022 年起還將分年捐贈 500 萬元，參與財團法人台灣世界展望會在地青年培力計畫，協助桃園市青少健全發展，為社會和諧進步盡一份責任。