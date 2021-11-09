錩新前三季轉盈 EPS 2.2元

錩新 (2415-TW) 位在胡志明市主要沖壓生產線，第三季因疫情疫情影響生產，但最新財報顯示，第三季稅後純益 2572 萬元，前三季稅後純益 1.53 億元，較去年同期轉盈，每股純益達 2.2 元。

錩新第三季營收為 4.14 億元，毛利率為 21.66%，季減 15.67 個百分點，年增 0.7 個百分點，稅後純益 2572 萬元，季減 83.79%，年增 1.45 倍，每股純益為 0.32 元。

錩新前三季營收 17.85 億元，毛利率 30.76%，年增 8.59 個百分點，稅後稅後純益 1.53 億元，較去年同期轉盈且每股純益達 2.2 元。

錩新第三季營業利益維持正數，因有火災理賠金 6000 萬元的入帳，彌補胡志明廠因疫情造成的停工損失，單季仍維持盈餘。

錩新胡志明廠 9 月逐步有限度復工，目前人員復工率 8 成，預計本月底恢復到疫情封鎖前的正常產能利用率，訂單也持續湧入。

錩新 10 月營收為 1.48 億元，今年 8 月受因停工造成的營收 8063 萬元，應為今年營運的谷底。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產廠區集中越南，營收 80% 來自汽車音響揚聲器精密導磁零組件。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。