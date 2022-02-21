筆電、手機今年出貨成長 力致今年營收年增逾1成

散熱風扇廠力致 (3483-TW) 今 (21) 日舉行線上法說，展望今年，公司看好，受惠電競筆電採用雙風扇，將帶動旗下風扇出貨量較去年小幅成長，加上手機薄型均溫板 (TGP) 下半年放量出貨，下半年營收將優於上半年，全年營收有望年增雙位數。

力致預期，今年筆電營收比重將從 90% 降至 70%，非筆電營收比重則將從 10% 成長至 30%。

公司表示，去年筆電風扇出貨量 8000 多萬顆，全球市占率超過 40%，今年筆電營收仍會小幅成長，估約成長 5%，訂單能見度可到第二季，主要成長動能來自商用與電競筆電，尤其電競筆電採用雙風扇，帶動出貨量同步成長。

非筆電產品包括手機、5G 小基站、車用、消費性電子等；手機方面，目前 TGP 已導入平板電腦，近期也與客戶測試摺疊機、筆電、手機、穿戴式 VR 等產品，預計下半年放量出貨。

另外，力致旗下熱管供貨給韓系手機品牌廠，預期未來將在 TGP、摺疊機上有緊密合作。

力致車用在非筆電產品比重約 6-8%，目前仍主要出貨風扇產品，並正在與客戶開發智慧駕駛艙等其他風扇應用。

力致表示，雖然過去受到原物料價格上揚，不過已陸續向客戶反映成本，預期去年第四季毛利率有望獲得改善，加上電競筆電的出貨量與價格都有所提升，估毛利率有望回升到 20% 以上。

力致 1 月營收 6.85 億元，月減 22.72%、年增 6.76%。