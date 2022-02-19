中鴻3月盤價走揚 內銷每公噸漲900-1300元

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 開出 3 月內銷盤價及外銷盤價，內銷每公噸上漲 900-1300 元；3-5 月外銷依產品及地區別每公噸調漲 80-110 美元。

中鴻表示，美國因鋼材進口限制放寬，鋼價些許回檔，且有升息因素預期抑制通膨，但元月就業數據優於預期，且製造業 PMI (55.5) 仍保持擴張，隨著 Omicron 疫情影響消退，經濟維持擴張應無懸念。

歐洲方面，元月製造業 PMI 增長加速至 58.7，鋼市需求回溫，而在能源費用高漲、製鋼成本增加，以及主流鋼廠提價共同激勵下，市場價格已明顯回升。

中國則因先前環保限產供給偏緊，加上重點鋼企及社會鋼材庫存水位偏低，春節後鋼市即迎來開門紅，指標鋼廠 (寶武鋼、鞍本鋼)3 月盤價更連袂開出漲盤，顯示鋼市確已反彈回升，雖然近期官方出手抑制鐵礦砂價格，但其主為防範哄抬炒作，以保障「穩增長」之經濟目標。

截至 2 月 14 日已有十餘省市公佈 2022 年重大投資項目，投資額合計超過人民幣 10 兆元，其中以交通、能源等傳統基建領域為重點，後續隨著 3 月全國兩會召開，預計諸多正面因素將陸續釋出，鋼市將穩健發展。

此外，目前鐵礦及煤碳行情保持高位，製鋼成本較年前持續增加，亞洲指標鋼廠亦紛紛大幅提漲。預計隨著邁入傳統開工旺季，下游產業將啟動補庫，帶動國內鋼市復甦；考量提振市場信心，並兼顧下游競爭力，中鴻本次內外銷盤價順勢溫和調漲，以蓄積後續成長動能。

中鴻 3 月內銷盤價，每公噸熱軋調漲 900 元、冷軋調漲 900 元、鍍鋅調漲 1300 元；外銷則實際報價視當地市場行情而定。