中鋼3月內銷盤價漲2.44%終止連三跌 確立迎新一波漲勢

中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日開出 3 月盤價，隨國際鋼價在「成本推動」及「需求拉升」雙引擎加速運轉下，已重回穩步上揚格局，中鋼 3 月盤價開高，平均上漲 2.44%，終止連三月走跌，反彈拐點確立，迎來虎年新一波漲勢。

中鋼表示，全球各經濟體逐步邁向全面解封，主要國家基礎建設將於下半年陸續展開，建築、車市等主要用鋼產業需求前景亮眼，下游製造業進入補庫存週期，成本與需求有效拉動新一波鋼價回升。

成本方面，鐵礦砂價格更於年後突破 150 美元 / 公噸、強冶金煤則站上 440 美元 / 公噸，BDI 指數週漲幅超過 36% 外，印尼數千家煤、錫和鎳等金屬礦業公司未按政府規定呈交當年的工作計畫被迫停工，導致煉鋼主副原物料價格同步攀高。

此外，日韓鋼廠多座高爐關停、減產及歲修，其中，韓國 POSCO 高爐及熱軋產線上半年預計進行五次歲修，中國也因冬季奧運、碳中和等議題而限縮產量，整體供給面依舊緊俏，美國逐步放寬進口鋼材 232 關稅措施，陸續與歐盟、日本達成關稅配額協議，大幅激勵歐亞市場信心。

從價格來看，日本製鐵外銷熱軋售價每公噸大漲 100-200 美元，最高瞄準 CFR 1000 美元；中國市場剛性需求穩健釋出，近期鋼材期現貨行情持續回升；寶武鋼、鞍本鋼 3 月內銷盤價各產品大漲人民幣 200-400 元，為近 8 個月來首次開漲。

越南河靜最新盤價亦分別調漲熱軋 90 美元、線材 40 美元；歐洲鋼市也受惠汽車等終端用戶需求明顯復甦，鋼廠與國際車廠長約簽署提價成功，ArcelorMittal 率先調漲熱冷軋等平板產品報價每公噸 30-50 歐元。

中鋼強調，考量煤鐵等煉鋼原料大幅墊高生產成本、國際鋼價走揚，為協助下游用鋼產業掌握後疫情接單契機及出口競爭力，秉持「順勢、穩健」一貫原則，適度合宜調整盤價，維護國內物價穩定及鋼市秩序，盼與下游攜手共迎虎年鋼鐵產業營運長紅，以延續牛年多頭格局。