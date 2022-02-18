三地開發65億元聯貸案簽約 將開發高雄最大危老案

三地開發 (1438-TW) 繼 2021 年底完成 5.2 億元的現金增資籌資案後，今 (18) 日再完成 5 年期 65 億元聯貸案的簽約，此一聯貸案將投入高雄市三民區危老都更建案開發，預估總銷 120 億元。

三地開發將在高雄三民區執行的此一危老都更建案，基地面積高達 2139 坪，為南台灣最大危老都更建案，全案將規劃 643 戶，每戶坪數 30-65 坪，地上 31 樓、地下 6 層樓集合式住宅，總銷金額 120 億元，預計今年 329 檔期預售，第三季公開進場與動工興建，預計 2027 年第四季完工。

三地開發此一高雄市三民區危老都更案，在 2021 年 4 月下旬時獲高雄市府通過重建，為高雄市三民區重大開發案，臨近高雄車站、美術館。

三地開發今天簽約的這筆 65 億元聯貸案，是由永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀主辦，參貸銀行包括永豐銀、華銀、臺企銀 (2834-TW)、兆豐銀、彰銀 (2801-TW) 等 5 家銀行。

三地開發除此一高雄住宅開發案之外，並與京城建設 (2524-TW) 合資，開發台南仁德 3.38 萬坪建地爲智慧科技園區，預估未來總銷金額 360 億元，開發案預計今年 6 月取得建照開始預售，京城建設與三地開發在此一台南仁德區智慧科技園區的開發案中，各自投入的資金及土地成本約在 130 億元。