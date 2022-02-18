重大疾病年輕化 富邦人壽網投重疾險銷售稱冠

國人三高有年輕化傾向，富邦人壽響應主管機關政策推廣保障型保險商品，自去 (2021) 年 9 月起，於「基富通保障型保險商品平台」銷售網路投保重大疾病健康險，據保險公會統計，截至去年 12 月，富邦人壽網路投保重大疾病健康險的累積銷售件數為業界之冠。

調查顯示，全台 18 歲以上每 4 人就有 1 人患有高血壓、高血脂，而每 10 人有 1 人有高血糖，三高是造成心臟病與中風等心血管疾病的危險因子，而心血管疾病更長期位居國人十大死因，於 2020 年高達 5.4 萬人死於心血管疾病，遠高於癌症致死率，心血管疾病因無明顯病徵，容易被忽略，民眾不可輕忽。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，民眾常誤以為重大疾病的發生機會不高，故容易輕忽，但萬一罹患重度癌症、重度急性心肌梗塞、重度腦中風後障礙等重大疾病，不僅醫療費用可觀，也可能因此失去工作能力，因此除了規劃醫療險與癌症險等保障，也應未雨綢繆，提早依照個人需求、預算多寡、家族病史，規劃重大疾病險等一次性給付的保險商品，可靈活作為短期生活費、看護費之用。

富邦人壽網路投保重大疾病健康險累積銷售件數為基富通平台之冠，投保者以 30-39 歲族群為主，且 7 成以上保戶都直接投保最高保額 50 萬元 ，顯示年輕族群已意識到此部分保障的重要性。

重疾險規劃 建議有家族病史優先保

富邦人壽建議民眾，可依照個人預算多寡，選擇適合的保單，由於不同重大疾病與特定傷病險的保障內容差異甚大，也會影響到所繳保費的多寡，因此，民眾在購買前，一定要弄清楚保障範圍。

另外，在規劃保單前，建議先審視自身的家族病史，7 大重大疾病中，除了癌症，有 2 項是心血管疾病相關，所以如果有家族性心血管疾病或癌症的病史，擔心之後自己可能罹病的風險高，建議可評估優先投保來防範。



富邦人壽建議年輕族群可優先考慮投保 20 年期重大疾病健康險，愈早投保保費愈低，保費不隨年齡增長；熟齡世代可運用 1 年期重大疾病健康險強化自身保障，最高可續保至保險年齡屆滿 70 歲 (續保時，保費將隨年齡調整)。

以 30 歲女性網路投保 50 萬保額富邦人壽 e 關懷重大疾病定期健康保險 (甲型)20 年期為例，年繳保費 1,835 元，保障期間費率固定，不用花大錢也能多一分保障。