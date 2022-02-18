歐盟拍板對中國扣件祭反傾銷稅最高86.5% 春雨、久陽喜迎轉單

歐盟對中國進口螺絲反傾銷調查終裁結果出爐，17 日宣布課徵稅幅為 22.1% 至 86.5%，台廠將迎來轉單商機，其中春雨 (2012-TW) 歐美營收比重高達 4 成以上，公司也證實訂單動能強勁，將在台啟動擴產，另外世豐 (2065-TW) 與久陽 (5011-TW) 等，也都可直接受惠。

歐盟將對中國進口的不鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件，如木螺絲 (不含方螺絲)、自攻螺絲、其他帶頭螺絲與螺栓(不包括固定鐵路軌道建築材料螺絲和螺栓) 及墊圈，課徵反傾銷稅，自 2 月 18 日起實施。

從過去歐盟對中國螺絲祭出反傾銷後的紀錄來看，台廠出口額年增近一倍，業者普遍看好，此次歐盟對中國扣件課徵反傾銷稅，將有利台灣扣件業者迎來新一波出貨成長。

春雨表示，目前銷歐美的營收占比達 40-45%，隨著終裁結果出爐，公司也看好後續銷歐訂單成長，也在台擴充棒線及扣件產能，預計今年將增加 3 成，因應需求的同時也提高料源掌握度。

世豐去年歐洲營收佔比雖僅約 8%，但受惠歐洲客戶需求回溫，全年來自歐洲的營收年增 73.6%，為成長最多的地區，今年在轉單效應，以及各地陸續解封、開工率提升下，也將推升營運表現。

久陽也指出，去年在歐盟調查、登記進口期間，轉單效益就陸續浮現，部分歐洲大客戶已下單到明年，其餘業者如聚亨 (2022-TW)、三星 (5007-TW) 等也將同步受惠。