昶昕預計3/11每股40元上市掛牌

PCB 製程特用化學品製造商昶昕實業 (8438-TW) ，預計在明 (18) 日起進行上市前競價拍賣及公開承銷等作業，依相關承銷規劃，昶昕實業在 3 月 1-3 日辦理公開申購，3 月 11 日擬以每股 40 元承銷價上市掛牌交易。

昶昕實業 2021 年營收以 42.04 億元改寫新高，年增 46.68%，預計今年在新增生產線及客戶採購需求增加下，仍有再創新高契機，昶昕實業 2021 年前三季財報稅後純益 1.7 億元，每股純益爲 2.74 元。

昶昕生產的產品包括酸性蝕刻液、鹼性蝕刻液、剝錫液，主要應用於 PCB 線路成型製程中的蝕刻銅線路及錫蝕刻阻劑，昶昕同時也具備處理廢液技術，將產製後所產生含貴金屬的化學廢液回收並再生產品，當中的硫酸銅產品於台灣生產並透過貿易商銷售至澳洲鋅礦場，氧化銅則於中國生產並銷售給當地銅礦冶煉廠。

昶昕 2021 年營收以 42.04 億元創新高，主要為公司的再生產品包括硫酸銅、氧化銅、碳酸銅等含銅鹽類再生化合物因國際原物料銅價上漲而訂單大幅增加，而 PCB 線路蝕刻藥水更是啟動再生利用和再生品的驅動力，不但滿足 PCB 與半導體客戶產業升級，將電子線路細緻微小化，材料環保無毒化，並提升客戶於線路蝕刻製程中達到減碳、減廢效益，協助製造業廠商降低碳足跡，進而達到碳中和目標，昶昕的循環經濟模式易與 PCB 電子廠形成更緊密關係並且創造更多合作機會。

昶昕 2022 年 1 月營收爲 3.36 億元，月減 19.69%，年增 16%。

昶昕今天在興櫃的收盤價爲 59.2 元，較昨日下跌 0.78 元或 1.3%。