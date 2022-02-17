百容Q1大陸廠產銷有干擾 營收估仍可年增1成

百容 (2483-TW) 第一季步入淡季，又遇員工返工變數、中國對疫情採取強力清零造成交通運輸管制等因素干擾，不過受惠客戶需求帶動，預估首季營收仍可有 1 成的年增。

百容 2021 年全年營收 21.71 億元創新高，年增 21.97%，預估 2022 年總體營收成長逾 20%。

在中國大陸江蘇蘇州出現新疫情後，百容指出，目前半導體導線架需求仍處高檔，但對客戶端出貨乃至成品出貨，都感受到大陸官方強力清零，造成交通、運輸管制等干擾，估 2 月營收 1.6 億元，明顯較 1 月 1.91 億元下滑，但較去年同月仍有 33.33% 的成長。

就百容 2022 年第一季營收來看，估可望較 2021 年同期成長 10%，將是連續四季營收站穩 5 億元。

百容營運策略鎖定擴大半導體應用業務，預估 2022 年資本支出將自去年 近 3 億元倍增至 6 億元，2022 年總體營收中，半導體導線架業務將站穩總營收 4 成比重。

百容未來幾年半導體應用產品持續出貨，將是成長主軸，除台中導線架生產線持續擴充，中國江蘇蘇州相城廠也是重要據點，今年蘇州相城廠將新增 4 台半導體導線架沖壓機台，購置經費約 1 億元。

百容 2021 年前三季後後純益 1.41 億元，年增率 44.71%，每股純益 1.29 元，獲利已超越 2020 年全年，預估去年第四季仍處盈餘狀態。