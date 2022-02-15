笙泉去年轉盈 EPS 3.38元奔新高 每股擬配2.2元現金股利

MCU 廠笙泉 (3122-TW) 今 (15) 日公布去年財報，受惠 MCU 價格強漲，耕耘工控的效益顯現，去年營運三率三升，稅後純益 1.29 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 3.38 元，雙雙創下歷史新高。

笙泉董事會今日也通過股利分派案，每股擬配發 2.2 元現金股利，配發率 65%，依今日收盤價 52 元計算，殖利率約 4.23%。

笙泉去年第四季營收 2.35 億元，季增 2.17%，年增 44.17%，毛利率 49.36%，季增 1.59 個百分點，年增 23.46 個百分點，營益率 24.68%，季增 3.58 個百分點，年增 21.71 個百分點，稅後純益 0.47 億元，季減 6%，年增 683%，每股稅後純益 1.25 元。

笙泉去年全年營收 7.86 億元，年增 58.79%，毛利率 43.67%，年增 18.39 個百分點，營益率 17.05%，較前年轉正，稅後純益 1.29 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 3.38 元。

笙泉近年切入無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC 鍵盤與家電主板應用，去年出貨較前年顯著成長，另外，在原有無線充電的鋰電保護板、工控儀表 LED 燈控等相關應用，出貨也穩健增加，帶動公司在 8 位元 MCU 市占率攀升。

另外，笙泉也積極拓展 32 位元產品線，隨著現今市場持續缺貨，訂單不斷湧入，包括智慧路由器、鋰電池管理、偵煙警報器、按摩椅控制等，看好全年營收維持成長態勢。