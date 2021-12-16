〈晶碩法說〉年底月產能7000萬片 明年去瓶頸再增10-15%產能

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理楊德勝表示，近年因應代工、自有品牌需求，持續擴增產能，估年底龜山廠月產能將達 7000 萬片，較去年底增加約 75%，明年也規畫透過產線去瓶頸，再提升 10-15% 產能。

楊德勝指出，晶碩去年底龜山廠月產能約達 4000 萬片，今年底則可望進一步成長到 7000 萬片，龜山廠空間也近滿廠，明年將視客戶需求，以去瓶頸方式提升產能。

對於新產能規劃，楊德勝說，晶碩希望供給與需求之間維持一定比例，現階段也會將產能利用率維持在 85-90% 之間，以備彈性調整、客戶急單需求，新產能也將以自動化生產為主，因此不影響既有日本、中國或歐美、東南亞等市場開發。

大溪新廠則將依原訂計畫在明年第二季土建完成，但楊德勝說，目前還未決定設備進駐、投產時間，將配合客戶需求動態評估，而根據晶碩先前規劃，大溪新廠第一期月產能將達約 4600 萬片、二期則規劃 6000 萬片月產能。

楊德勝說，今年晶碩在中國、日本市場保持成長，主因是代工客戶需求成長，反觀台灣自有品牌則受疫情影響，成長放緩，統計前三季代工、品牌比重各達約 80.1%、19.9%。

晶碩 11 月營收也隨產能持續放大下，衝上 5.81 億元，月增 11.9%、年增 8.7%，改寫歷史次高，累計今年前 11 個月營收達 51.41 億元，年增 46.1%。