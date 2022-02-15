今年如何看這三大產業：記憶體、矽晶圓、伺服器

今年為標準升息年，可以視為超級資金行情正式分界點，不論操作策略、選股模式、還是個股本益比評價模式，都會與前兩年 (2020~2021 年) 截然不同。加上成交量方面從 2021 下半年開始，有很明顯的差異，更加確立 2022 年，將不會是一個好操作的年度。

但每年總會有明星產業與主流產業會出現。在 2022 年記憶體有 DDR5 題材，矽晶圓有缺貨報價上漲題材，伺服器有雲端需求大增題材。

【記憶體產業 - 2022 年 Q2 部分價格將反彈，有利於整體族群】

三星表示供應鏈問題影響客戶拉貨減少，但三星本身庫存就不高，因此價格壓

力不大，有望 2022 年第二季價格反彈。海力士則表示，DRAM 需求增高雙位數、NAND 增 30%。兩大廠皆提到需求最強應用為伺服器。可注意台股華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2377-TW)、南亞科 (2408-TW)。

【矽晶圓產業 - 環球晶併購失敗但影響股價應有限】

環球晶對 Siltronic 併購案宣告破局。將支付 5000 萬歐元給予 Siltronic 交易終止費，其損失約當環球晶 3.5 元 EPS。訊息公開後，股價已修正逾 15%，但目前產業狀況佳，2022 年起換約漲價 + 10-15%，後勢可期。後續可注意合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW)。

【伺服器產業 - CPU 廠年增幅 20% 以上，產業動能佳】

英特爾 2021 年第四季營收季增 12%，年增 20%，得力於政府與企業客戶需求強勁。超微 2021 年第四季企業端、嵌入式營收季增 17%，年增 75%。EPYC 處理器已經確保較多產能。後續可注意博智 (8155-TW)、金像電 (2368-TW)。

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