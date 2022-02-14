德國總理欲警告普亭 勿低估西方國家對烏克蘭的決心

在烏克蘭局勢一觸即發之際，德國總理蕭茲正準備透過外交途徑，阻止俄國入侵烏克蘭，並進一步了解俄國的意圖。

蕭茲將於 14 日前往基輔，15 日抵達莫斯科。倫敦金融時報 (FT) 報導，一位政府高階官員表示，預料他將敦促俄國總統普亭緩和烏克蘭邊境局勢，警告俄國攻打烏克蘭的嚴重後果，並強調俄國不要低估歐盟、美國及英國的團結。

蕭茲的幕僚指出，儘管他淡化此行取得突破性發展的期望，但並未放棄透過外交途徑避免戰爭。這位政府官員說，難以取得具體成果。

不過，這名官員也說，現在不是放棄的時候，蕭茲的主要目標是進一步了解俄國的意圖，並了解是否有任何方法恢復直接對話。

美國總統拜登 13 日與烏克蘭總統澤連斯基通話，聲稱若俄國侵略烏克蘭，美國等國家將迅速採取行動。澤連斯基則邀請他走訪基輔。

美國總統拜登 12 日與普亭通話 1 個多小時，雙方重申各自立場，未取得任何重大進展。俄國一再否認計劃入侵烏克蘭，並指責美國煽動恐慌情緒。

拜登說，仍準備透過外交途徑阻止俄國攻打烏克蘭，但「我們同樣為其他情況做好準備。」

拜登國家安全顧問蘇利文 11 日警告，情報顯示俄國可能在北京冬奧 20 日結束前就入侵烏克蘭。

俄國否認有入侵的意圖，卻在烏克蘭邊境集結逾 10 萬大軍，並進行大規模軍演。美方研判，阻止俄國入侵烏克蘭，只剩數天時間研擬對策。