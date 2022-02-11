飛捷董座：訂單能見度歷史最佳 全年獲利將雙位數成長

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 董事長林大成指出，目前訂單滿手，能見度最長達半年，可以說是有史以來最好，加上料況好轉，今年就算完全不計入普達 (6599-TW)，營收還是會成長，毛利率也會改善，獲利增幅更大，法人估，飛捷今年純益將有雙位數成長，賺進半股本。

仁寶 (2324-TW) 昨日公告，擬透過公開收購，取得飛捷子公司普達最高 65% 股權，飛捷也公告將出脫所持有的普達 49.3% 股權，引發外界關注，不過，林大成表示，雖然以年營收來看，普達影響飛捷約 9 億元，但獲利影響僅 2000 萬元。

林大成指出，今年有新客戶、新專案加入，如博弈、體育館等場域也因疫情緩解帶動需求回溫，目前在手訂單能見度基本上有 3 個月，有的訂單更達半年，且看起來都是實際需求，並沒看到重複下單的情況。

料況持續好轉也是讓林大成正向看待今年營運的另一大因素，目前飛捷料況從去年第四季 75-80%，到目前已提升至 8 成以上，預計下個月會更好，林大成認為，上半年料況呈現逐月持續改善，船運貨櫃方面則還是比較緊張。

而飛捷近年積極轉型，從硬體跨入軟體、AI 等加值應用，提供 AI 加值模組服務的華捷智能除了打進國內數家連鎖快餐店外，今年更可望進軍海外市場拿下大單；而新成立的英諾菲數位科技，則是將從設備維護監測軟體切入，目前也有 8000 台的設備訂單。

林大成表示，華捷跟英諾菲都是採每月收費的訂閱制，不像生產硬體明顯反應在營收上，反而會在獲利看到比較顯著的貢獻，隨客戶數增加，也將使得飛捷中長期的毛利率穩健向上。