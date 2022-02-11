〈華邦電法說〉去年純益暴增9.4倍 每股賺3.42元 創26年新高

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (11) 日召開法說，並公布去年財報，去年第四季稅後純益 41.94 億元，季減 6.3%，年增 10.98 倍，每股純益 1.07 元。全年稅後純益 135.95 億元，年增 9.42 倍，每股純益 3.42 元，創 26 年新高。

華邦電去年第四季營收 259.96 億元，季減 3.77%，年增 27.77%，毛利率 45.09%，季增 0.31 個百分點，年增 14.69 個百分點，營益率 21.39%，季減 0.63 個百分點，年增 18.41 個百分點；稅後純益 41.94 億元，季減 6.3%，年增 10.98 倍，每股純益 1.07 元。

華邦電去年營收 995.7 億元，年增 26.42%，毛利率 42.66%，年增 14.58 個百分點，營益率 18.51%，年增 15.83 個百分點；稅後純益 135.95 億元，年增 9.42 倍，每股純益 3.42 元。

華邦電去年受惠網通、5G 應用、物聯網、電動車等需求強勁，加上利基型 DRAM 與 NOR Flash 漲價效益帶動，全年獲利暴衝。

華邦電目前 25 奈米 DRAM 已占整體 DRAM 產能的 54%，去年 DRAM 營收大增 5 成，位元出貨量增加 14-16%；Flash 則因新製程持續開發中，去年營收雖成長 40%，但位元出貨量持平。