看好美復甦與升息兩優勢 公股銀搶進美國增設據點

看好美國經濟復甦動能，銀行虎年續攻美國市場，包括第一銀行、合庫銀行位於美國分行據點近期陸續開業，透過綿密的據點串聯，盼能繼續拉抬海外獲利表現。

美國第一銀行 (First Commercial Bank (USA)) 聖馬特奧 (San Mateo) 分行 10 日開業，正式進軍舊金山灣區，在聖馬特奧分行開業後，第一銀行海外據點將達到 41 處的里程碑，續居公股銀行之冠。

一銀表示，美國第一銀行成立於 1997 年，是第一銀行百分之百投資的子銀行，今年為美國第一銀行成立第 25 周年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務，穩健朝加州社區銀行第一品牌的目標邁進。

一銀表示，聖馬特奧位於北加州中半島，連結舊金山灣區和矽谷，高科技產業林立，為北加州的精華地區，金融、醫療、零售及不動產投資等行業十分發達，市場發展前景良好。

一銀指出，在聖馬特奧分行加入後，美國第一銀行在南、北加州有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等 8 家分行，串聯第一銀行紐約、洛杉磯、休士頓及關島分行，布建更完整的美國服務網絡，提供在地客戶與臺商專業優質的金融服務。

合庫銀同樣鎖定美國疫後復甦及未來升息趨勢，鎖定休士頓設立分行，是合庫銀在美國第四個營運據點，也為海外第 25 個據點。

合庫銀表示，德州第一大城為休士頓，休士頓同時也是墨西哥灣沿岸最大經濟中心，根據《Fortune 500》企業總部報告顯示，全美前 500 大公司中，有高達 24 家將總部設於休士頓，僅次於紐約的 66 家及芝加哥的 35 家，是以考量休士頓位處美墨兩國的樞紐位置。

合庫銀表示，休士頓分行成立可強化對墨西哥灣區客群之服務，將挖掘當地商機，強化區域內同業合作關係，盼能美國地區的盈餘貢獻再創高峰。

