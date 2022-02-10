一台ATM可裝多少錢？「全台最大ATM」現身台北街頭教你冷知識

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託身為全台灣 ATM 龍頭，為了拉近金融服務與民眾的距離，落實普惠金融，今 (2022) 年首度打造高達 320 公分、全台最大的 ATM，即日起至 2 月 23 日止現身台北市信義商圈，提供 ATM 冷知識區等四大展區，包括一台 ATM 可裝多少錢、全球 ATM 最密集的國家為何等不為人知的冷知識都報給你知。

中國信託在全台灣擁有超過 6800 台中國信託 ATM，中信銀行行政長高人傑表示，根據金管會近 2 年統計發現，臺灣民眾每年使用 ATM 次數均超過 9 億次，中信銀行內部分析資料顯示，利用中國信託 ATM 進行交易占比則超過 4 成。

台灣人使用 ATM 的次數那麼高，但是對於 ATM 了解有限，高人傑表示，中國信託特別以民眾最日常的金融行為出發，在信義商圈的 ATT 4 FUN 廣場打造全台最大 ATM 展間，分為「ATM 冷知識區」、「數位互動牆」、「趣味立體拍照牆」與「真人抓鈔機」等四大主題，搭配輕鬆、易懂的金融常識，讓民眾更了解中國信託在數位金融服務的努力。

舉例來說，一台 ATM 可以裝多少錢？在「ATM 冷知識區」就可以找到答案，因為一張千元鈔票長 16 公分，一台 ATM 最多可裝進新台幣 800 萬元，若將 8000 張鈔票連接起來，總高度達 1280 公尺，比兩棟 101 還高。

此外，中信銀行藉由數據與人工智慧架構專屬個人的智能化金融體驗場景，積極攜手 Line Pay、中油 Pay 及和泰 Pay 等知名異業夥伴串起金融生態圈，新型疫情期間，更因為中國信託數位化有成，勞工紓困貸款數位進件率高達 99%，97% 申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成貸款申辦流程。

中國信託全臺最大 ATM 除了在臺北市信義區 ATT 4 FUN 現身外，今年 2 月 25 至 5 月 2 日將移至大稻埕碼頭貨櫃市集，5 月 28 日至 7 月 3 日會於臺中洲際棒球場等地巡迴展出，落實普惠金融。