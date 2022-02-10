「鉅亨號」倒數一周募集號主 創造你的社群聲量抽LINE POINT

鉅亨網看準日新月異的社群論壇趨勢，打造一個投資社群的生態圈，支持自媒體創業的平台「鉅亨號」，平台推出之後，首發活動【閱讀足跡】獲得許多用戶參加和迴響，緊接著【募集號主】活動倒數一周，更力邀用戶成為創作者發文、寫出對投資的想法、觀察細微的市場角度，只要發文就能抽 LINE POINT 300 點，點數當現金，新年抽紅包！

2021 鉅亨網為用戶帶來了全新的社群平台「鉅亨號」，它是財經自媒體平台，上線初期邀請許多知名的投資專家一同經營粉絲，在鉅亨網每月不重複訪客有 700 萬，且多是投資精準客群的背景下，「鉅亨號」上發文，可為每一位創作者帶來相當的曝光度。

每位創作者都是自媒體，本身極具創意、潛力及影響力，皆有能力創造出全新的 IP 宇宙，對大眾有所助益、讓社群變得更有彈性和包容性，激盪出各類有用的投資情報，讓每個創作者不只在其他平台上發表，更歡迎到鉅亨號與更多精準用戶分享觀點。

「鉅亨號」平台上結合財經資訊和社群軟體的即時性、從內容分類、到多功能化的編輯、分享，每個環節都以「讓創作者能更簡單地進行創作」為出發點，讓每位創作者如同新聞記者或編輯，可以生產專業的內容。創作者也能透過「鉅亨號」分享個人的投資組合競賽與互動，並使用鉅亨網提供的各項財經金融新聞、圖表報價等豐富資訊，為自己導引更多的流量。

接下來，「鉅亨號」即將推出線上訂閱服務以及打賞，紅包等功能，每日將創作者發表的新文章寄發給粉絲，並在鉅亨網上各個主要流量頻道做深度的結合。

未來鉅亨網舉辦豐富多元的活動和行銷推廣時，將優先選擇鉅亨號認證的大 V 專家號，並提供各類型獎勵；同時挑出擁有粉絲數量的大 V 專家號一同行銷合作、進行各類異業結盟。例如可以在區塊鏈行業的 NFT 發行、空投、SocialFi、DeFi 等業務上合作創造雙贏。

「鉅亨號」期待透過活動，力邀創作者到平台發文體驗、創造每個人極大化聲量！

【幕集號主發文】活動倒數一周，即日起至 2022／2／17 只要三步驟，在「鉅亨號」站上登入會員建立個人牆，接著發文累積 4 篇以上，不論長文、短文或是影音，即可抽 LINE POINT 300 點；站上按讚最多數的 10 篇貼文中，再加碼抽 50 名送 LINE POINT 50 點！

【募集號主發文】

活動詳細介紹： https://bit.ly/361LdRj

活動時間：2022/01/17－2022/02/17 23:59

關於鉅亨號：號角響起！ 「鉅亨號」自媒體平台上線囉！

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