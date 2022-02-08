手機需求強 華通1月營收估將站穩60億元創同期新高

隨著手機料源供應正常，且銷售市況佳驅動下，台蘋果供應鏈軟硬板廠營收動能也回升，華通 (2313-TW) 受惠蘋果及非蘋手機銷售暢旺，持續大力向供應鏈拉貨，法人估華通 1 月營收達 60 億元之上，改寫歷史同期新高，年增 2 成，也將是華通單月營收連續 5 個月守穩在 60 億元以上。

華通除 HDI 產品需求暢旺，第一季軟板應用在美系新手機電池板、TWS 上，軟硬結合板部分也持續切入新產品。

華通去年第四季營收 197.35 億元，估算毛利率維持 18-19%，單季稅後純益約 19 億元，全年稅後純益 50.7 億元，創新高，年增 9%，每股純益也 4.26 元。華通 2021 年資本支出 90-100 億元，估今年資本支出約 70 億元。

另一間軟板廠台郡昨日公布 1 月營收，以 32.73 億元改寫歷年同月新高，月減 27.33%，年增 19.35%。

台郡 2021 年第四季營收 122.87 億元，創最強勁單季表現，1 月營收走強，同樣受惠蘋果旗艦機拉貨動能延續，今年第一季台廠都有來自蘋果新產品量產挹注，營運可望淡季不淡，此狀況也有利改善台郡在淡季稼動偏低的狀況。

台郡 2021 年前三季稅後純益 15.7 億元，年增 7%，每股純益為 4.45 元。