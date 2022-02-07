長聖1月營收連14個月成長 今年股利上看6元

長聖 (6712-TW) 受惠細胞產品委託製造 (CMO) 業務持續增長，1 月營收 5309 萬元，月增 1.13%、年增 282.53%，連 14 個月正成長；長聖為回報股東長期支持，預估今年股利有機會達 6 元。

長聖除了細胞委託製造 (CMO) 訂單排到今年 11 月，今年將再通過 3 項特管辦法認證，包括不需取腫瘤組織的 Gamma-Delta T(GDT) 治療第四期 8 種實體癌、DC-CIK(WT-1) 治療第四期大腸直腸癌與乳癌，以及 ADSC 治療慢性傷口潰爛癒合等，有望推升今年全年營收優於去年。

其他新藥開發方面，長聖旗下用於急性心肌梗塞的異體臍帶間質幹細胞 (UMSC01)，去年完成一期臨床試驗，預計今年向美國 FDA 申請二期臨床；治療實體癌的 CAR001(CAR-T) 基因免疫細胞，同樣規劃今年向美國 FDA 正式申請臨床。

此外，長聖將推出高精準個人化癌藥篩選晶片技術服務項目，旗下研發團隊模擬癌症患者腫瘤細胞，建立出腫瘤特性、體外腫瘤藥物的精準篩選平台，並針對患者基因差異對症下藥，藉此達到精準藥物治療。

長聖表示，該技術已完成臨床試驗，去年 11 月通過 ISO 15189 國際認證審查，未來將申請衛福部實驗室自行研發檢驗技術 (LDTs) 認證，期望透過精準檢測服務，提供給臨床醫師其他用藥方式。