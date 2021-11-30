存股族可安心 第一金信心喊話股利「多賺就會多配」

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021年11月30號21點10分

第一金 (2892-TW) 獲利亮眼，今年前 10 月稅後純益 176.92 億元已超越去 (2020) 年獲利，第一金也對小股東信心喊話「多賺就會多配」，以目前獲利估算，明年現金股息可望超過 1 元。

第一金自 2012 年以來，股利 (股票 + 現金) 至少都有 1 元以上，主要以現金股息為主搭配少許股票股利，近 10 年來盈餘配發率至少 75% 以上；以今年為例，去年每股稅後純益 (EPS)1.31 元，今年每股配發 1 元股利，配發率約 76%。

但隨著獲利主力第一銀行被列入系統性銀行後，外界關注政策因素是否將影響金控股利配發，讓股利政策成為法說媒體聚焦重點。

對於股利政策，第一金主管坦言，現金股息配發率雖會微幅下降，但只要整體獲利持續成長，股利政策仍會遵循「多賺多配」的原則，明年的現金股息可望較今年增加。

如以第一金今年前 10 月每股稅後純益 (EPS)1.36 元，去年現金股息配發率約 0.68% 為基礎進行估算，明年現金股息約 0.92 元，在獲利持續成長的前提下，法人預估，第一金明年現金股息有機會上看 1 元。

另外，海外市場部分，第一金明年業務重心將聚焦在法金與海外市場，其中海外市場看好疫苗覆蓋率提升，可望讓歐美與東協市場獲利回溫，內部訂定明年來自海外的獲利比重目標將提高至 45%。

至於 2 月新開幕的美國休士頓分行，第一金主管說，預估最快在明 (2022) 年 7 月可達到單月損益兩平。

第一金今 (30) 日舉行第三季線上法說會，前三季稅後純益 165.21 億元、年增幅 23.5%，每股稅後純益 (EPS)1.27 元，核心公司銀行稅後純益 147.79 億元，證券在台股價量齊揚帶動下，獲利年成長高達 1.8 倍，另外，第一金人壽獲利年成長也有 + 32.6%，統計非銀行子公司獲利貢獻達 12%。