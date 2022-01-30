〈名人帶你吃好料〉南僑會長陳飛龍最愛在地小吃美食 大稻埕有許多口袋名單

南僑 (1702-TW) 會長陳飛龍屬於老餮級的企業經營者，最讓他喜愛的是在地小吃，這些平民美食不僅吃來心動，也樂於向朋友推薦品嚐，包括延平北路的施家鮮肉湯圓、嘉義雞肉飯及台北橋頭的美珠魯肉飯，都是他的在地小吃美食口袋名單。

最重要的是，這些在地美食店家都位於南僑企業總部所在的大同區，陳飛龍更是以多年來的鄰居身分，對店家提出肯定。

陳飛龍長久來喜愛走訪各地的小吃店家，他指出，這些店家都是延續幾代的傳承，像是第四代經營的台北橋頭美珠滷肉飯；施家鮮肉湯圓的老闆是難得早年大學生就願意接母親的攤子；以及堅持父訓製作的南昌街劉記四神湯；另外還有很多肉羹、雞肉飯、包子店、油飯等。他們對自己的產品十分謹慎，從選料、清理食材、烹煮過程都嚴格把關、用心料理。

其中，在延平北路的施家鮮肉湯圓，為 1964 年即創立的老牌店家，最早是從路邊攤起家，直到 1990 年代，才在第二代催生下有了店面。

而劉記四神湯，滋味好吃到讓陳飛龍細細考究後，決定讓四神湯納入南僑小廚師慢食麵推出的品項之一，在台銷售限量發售也銷售一空。

南僑旗下的餐飲版圖也包括點水樓及寶萊納，橫跨兩岸經營，點水樓更朝向日本市場，陳飛龍指出，經由國際媒體的評選，台灣美食多元多樣，不僅只是「夜市」、「五星級飯店的吃到飽」，還有存在多年的「傳統在地小吃店家」、用心經營品牌的「主題餐飲」各展所長，精彩豐富了城市面貌。