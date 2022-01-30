〈名人帶你吃好料〉AIA友邦人壽侯文成 難忘木柵市場水煎包平凡美味

提到吃，最讓你難忘的味道是甚麼？對 AIA 友邦人壽總經理侯文成來說，位於文山區木柵市場的水煎包就是令他念念不忘的美味，老闆販售的品項只有 4 種口味，但用料扎實，口感 Q 彈的外皮，是他週間忙碌工作後的撫慰心靈的美味。

家住台北市文山區木柵的侯文成，愛上當地文教區環境單純與悠閒的慢活氛圍，已在木柵定居約 7、8 年，提及當地的美食，最讓他鍾情的莫過於位於木柵市場附近、位於指南路的水煎包小店，品項簡單卻靠著扎實的用料深深擄獲他的心。

侯文成說，這家水煎包就叫「木柵水煎包」，販售的口味共有 4 種，包括常見的高麗菜、韭菜與鮮肉口味外，還有玉米肉可選，每天早上六點準時開店營業，一開門就吸引菜市場人潮前來排隊，通常在中午 12 點前就會被搶購一空。

說到這家水煎包的特別之處，侯文成說，這家的水煎包外皮特別 Q 彈有勁，不會過厚搶走內餡風采，與肉餡搭配的恰到好處，而在萬物齊漲的年代，這家水煎包到現在仍維持均一價，每顆 15 元，多年來還沒漲過一毛錢。

侯文成說，這 4 種口味的水煎包都好吃，尤其推薦玉米肉口味的水煎包，玉米的甜味融合鮮肉餡的鹹味，甜鹹混合的特別口感，份量飽足感都十分足夠，值得一嚐。

