投資得利！英支付公司SumUp估值大躍進 帶動Groupon飆漲20%以上

美國團購網站 Groupon (GRPN-US) 周三股價飆漲 20% 以上，因該公司在英國支付公司 SumUp 的持股價值明顯大增。

Groupon 周三大漲 4.45 美元或 20.02%，收每股 26.68 美元。

《彭博》報導，SumUp 正在考慮進行新一輪融資，對該公司的估值約為 200 億歐元 (約 226 億美元)。

投資公司 Prescience Point 資本管理公司去年 12 月發布看漲 Groupon 的報告，直指該公司的 SumUp 持股是市場「完全忽視的珍貴秘密資產。」Groupon 自 2013 年以來一直是 SumUp 公司的投資者。

Prescience Point Capital 當時的報告指出，Groupon 持有 SumUp 5% 股權，以牛市估計 SumUp 價值約 97 億美元，因此該持股價值高達 4.837 億美元。

如果該篇報導正確，Groupon 該持股的價值將遠超過上述預估，雖然確切的價值仍取決於新融資的條款。但不管如何，有一點須牢記，Groupon 近期的市值也僅 8.13 億美元。

與此同時，捷克投資公司 Pale Fire Capital 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份修訂後的 13D 表格，顯示該公司已將其在 Groupon 的股份增加到 9.5%。根據上回 10 月提交的文件，該公司在 Groupon 的持股比率為 5%。然而，該文件並未提及 Pale Fire 計畫如何運用對 Groupon 的持股。

Groupon、SumUp、Pale Fire 和 Prescience 均未立即回應置評請求。