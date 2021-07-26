昇達科上半年稅後賺1.48億元 年增近5成 EPS 2.04元

微波高頻元件設計製造廠昇達科 (3491-TW) 今 (26) 日公布上半年自結，稅後純益 1.48 億元，年增 49.96%，每股純益達 2.04 元。昇達科在衛星客戶群的認證上已見具體進展，公司估第三季開始成果可陸續展現。

昇達科以 2.81 億元完成購併台灣天線模組廠士誼科技，以目前無線通訊市場走勢來看，毫米波天線需求及重要性日益顯現，昇達科取得士誼有利後續發展。

昇達科第二季營收爲 4.07 億元，毛利率 38%，季增 6 個百分點，年增 8 個百分點，稅後純益 1.1 億元，季增 1.83 倍，年增 26.44%，單季每股純益爲 1.59 元。

昇達科 2021 年上半年營收 7.74 億元，毛利率 36%，年減 3 個百分點，稅後純益 1.48 億元，年增 49.96%，每股純益達 2.04 元。

昇達科主管指出，歐美國家對疫情的因應，在第二季逐步見到鬆綁趨勢，全球經濟復甦與帶動的投資建設需求也持續增溫，預期下半年產業發展可望重回正軌。

昇達科表示，無線通訊產業發展不僅有 4G 及 5G 需求回溫，衛星通訊需求商機也將進入快速成長階段，昇達科在衛星客戶群的認證上已見具體進展，第三季開始成果應可陸續展現。