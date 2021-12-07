昇達科衛星元件出貨挹注 11月營收1.81億元創30個月新高

昇達科 (3491-TW) 受惠低軌衛星通訊元件商機，第三季起營運動能強勁，今 (7) 日公布 11 月營收為 1.81 億元，創 30 個月來單月新高，依目前昇達科出貨及訂單預估，12 月營收將將較 11 月再上揚。

昇達科 11 月營收 1.81 億元，月增 6.08%，年增 46.59%，前 11 月營收 16.02 億元，年增 19.95%，第四季營收估將較第三季雙位數成長。

昇達科第三季開始出貨低軌衛星通訊元件，單季毛利率登上 38.09%，前三季稅後純益 1.82 億元，年增 67.29%，每股純益 2.93 元，全年獲利在第四季訂單強勁帶動下，每股純益可望站穩 4 元。

法人估，昇達科 2022 年營收可望成長到 25 億元，其中低軌衛星通訊元件出貨挹注強勁，營收比重將拉升到 18%，也因高毛利產品量產出貨，全年毛利率估將提升到 42%，較今年前三季的 36.83% 提升約 5 個百分點。，

昇達科在低軌衛星部分主要出貨微波、毫米波通訊元件，包括地面站 Gateway 支天線陣列系統、使用者終端收發 (OMT 模組、天線饋源) 以及衛星酬載等，其中衛星酬載是其中難度最高；昇達科三大低軌衛星客戶包括 SpaceX、亞馬遜、OneWeb。