新光人壽致力永續經營 榮獲BCMS國際標準驗證

新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽於 2022 年 1 月 10 日取得英國標準協會 (BSI)「ISO 22301 營運持續管理系統 (BCMS)」國際標準驗證，於 2022 年 1 月 25 日進行授證儀式，並由 BSI 台灣分公司總經理蒲樹盛頒發證書，新光人壽總經理黃敏義代表授證。

新光人壽總經理黃敏義表示，隨著近年氣候變遷帶來環境越趨不穩定、疫情快速蔓延，加上台灣位處地震帶等情況，都有可能對企業的穩定經營帶來風險，因此事先妥善規畫企業營運持續管理系統，及事後應變速度與復原能力，已是備受關注的管理議題。有鑑於此，新光人壽已建置緊急應變計畫及營運復原機制，以降低營運中斷的可能性或損害程度，進而保障客戶及所有利害關係方 (如股東與主管機關等) 對公司營運永續的利益。

新光人壽依照國際標準 ISO 22301 要求，針對整體公司經營，建立營運持續管理系統。經由 BSI 驗證通過，範圍涵蓋業務端功能 (涵蓋保險代理、團體險業務、網路投保、電話行銷等)、保單行政流程 (涵蓋核保、理賠、客戶服務等) 及其相關支援活動等 (涵蓋資訊系統、人力資源、勞工安全、資訊安全、風險管理等)，以強化公司整體營運持續管理機制的有效性。

新光人壽表示，未來亦將持續強化並精進營運持續管理系統，並不斷檢視內外部環境變動可能的衝擊，進而適應不斷變化的環境並抵禦業務中斷的危機，提升對重大事件的因應能力及快速恢復的能力，以提供客戶不間斷的優質金融服務。