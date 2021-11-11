長照失能非老人專利 新壽領先業界長照保障可彈性搭配

根據衛福部推估 2026 年長照需求人口將突破 100 萬人，有別於老年才需要長照的既定印象，現代人生活壓力大，疾病年輕化趨勢及意外傷害都是造成年輕失能比例增加的主因，若在青壯年即發生需要長照的狀況，除了無法工作維持收入來源，家人還必須承擔龐大照護費用及可能長達數十年的照護時間，勢必對家庭帶來巨大衝擊。新光人壽表示，民眾應該提早面對可能的長照需求，盡早做好保障規劃，才是最佳的風險轉嫁方式。

不少民眾有長照險保費昂貴、年輕人無法負擔的疑慮，新光人壽領先業界將長照保單的分期保險金及一次保險金分為兩個商品，推出月給付型的「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」及一次給付型的「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」，提供民眾彈性搭配，自由選擇投保金額。

預算有限的民眾，可選擇保險金每月給付的「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」，當被保險人發生永久完全失能程度或持續符合長期照顧狀態達 90 日後，即可獲得理賠並同時豁免保險費，每月給付的保險金可支付持續性的開銷費用，如看護費、醫療費等。另外保險年齡達 21 歲者還有外溢回饋機制「新光人壽長照心安長期照顧健康促進回饋附加條款」，鼓勵被保險人規律運動、保持身體健康，享有最高 3% 的續期保費折扣。而需要強化長照保障者，可再透過「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」彈性補強一次給付保險金，投保金額最低 10 萬元，最高 200 萬元。

以 30 歲男性投保「新光人壽長照心安長期照顧終身健康保險」20 年期，保險金額 3 萬元為例，年繳保費 19,710 元，再附加「新光人壽一次心安長期照顧終身健康保險附約」20 年期，保險金額 100 萬元，年繳保費 14,700 元。上述主約加附約合計年繳保費 34,410 元，一旦發生永久完全失能程度或持續符合長期照顧狀態達 90 日後，除可先領取 100 萬的一次保險金外，每月還可領取 3 萬元的分期保險金 (最高可給付 180 次)，可用來支付長照、醫療的衍生費用，減輕家人負擔。

失能長照與國人生活息息相關，新光人壽秉持公平待客精神，針對民眾資金有限與可能面臨的風險問題，設計符合民眾需求的彈性商品服務，讓保戶在自身能力可負擔的情況下獲得生活保障，完善社會安全制度，實現人人有保險、家家有保障的目標。