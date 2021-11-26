高鐵寫國車國造新頁 估明年維修物料在地採購占比達30%

台灣高鐵今 (2633-TW) 今 (26) 日啟用高鐵電車線維修工程車，高鐵董事長江耀宗表示，此為高鐵「國車國造」的歷史新頁，預計在明年底達成維修物料在地採購比率自 15% 倍增至 30% 的目標。

台灣高鐵今日與中鋼於高鐵左營基地舉辦高鐵電車線維修工程車啟用典禮，由高鐵董事長江耀宗與中鋼董事長翁朝棟共同主持。行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、行政院發言人羅秉成、行政院政務委員黃致達、交通部政務次長胡湘麟、經濟部次長林全能均出席。

高鐵電車線維修工程車，是由高鐵提出設計概念、中鋼研發製造，將高鐵現行使用的 6 種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」和「電車線延線（牽引 / 設備）車」二款新車。

高鐵說明，車輛關鍵的車體主結構和轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本和零件庫存壓力。

高鐵自 2017 年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，預計 10 年內本土採購商機近 170 億元，目標在明年底達成維修物料在地採購比率倍增，由 15% 增至 30%，加速推動本土化。

江耀宗進一步說明，目前高鐵本土維修物料採購比率已達 29.7%，各項維修工作自辦率更達 91%，而在高鐵實踐本土化歷程中，已建立各種人才培訓制度與環境，為軌道工業在台灣開花結果提前布局。

中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼開發和製造軌道工程車輛已累積 20 多年經驗，共承製台鐵、台北捷運、高雄捷運和高鐵等共計 52 輛軌道工程車，此次將高鐵現有 6 款日系和德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」和「延線車組」兩款工程車，全案從設計、製作、組裝到試車的國產化比例達 60%。

高鐵公 2007 年即積極推動本土化，截至目前，國內合作廠商達 127 家，成功開發出 1207 件高鐵維修物料，預計明年將有更多本土化成果陸續完成，包括與工研院合作的「轉向架走行測試設備 (BRT」、與台灣車輛公司合作的「柴液型調度機關車」等。