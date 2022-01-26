〈能源盤後〉全球供應面臨威脅 交易者衡量市場波動 原油收高

原油期貨價格周二 (25 日) 收高，不僅收復前一日跌幅還多上升一些，係因針對烏克蘭問題，北約與俄羅斯之間局勢緊張，引發了全球供應擔憂。

同時，由於交易者等待 Fed 的政策決定，全球股市波動，也是今日石油價格上漲的背景。

經濟學人智庫中東和非洲編輯主任 Pratibha Thaker 表示：「市場仍認為基本面看漲，且與俄羅斯的衝突不會緩解供應端的壓力。」

「俄國和西方國家之間的緊張局勢嚴重加劇，如果在能源市場已經如此緊繃的情況下入侵烏克蘭，額外的風險溢價應該會繼續支撐並推高價格。」

俄國是石油生產大國，也是西歐主要天然氣供應商，因此與其衝突的威脅被視為加劇廣泛市場不安的因素，同時也可能引發能源價格大幅波動。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.29 美元或近 2.8%，收每桶 85.60 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.93 美元或 2.2%，收每桶 88.20 美元。

Schneider Electricy 資深大宗商品分析師 Brian Swan 在每日報告中指出：「隨著中東緊張局勢加劇，市場供應可能會更加緊繃。」

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 周一表示，已成功攔截兩枚針對其首都阿布達比發射的導彈，並譴責葉門胡塞叛軍在該地區醞釀衝突。上周油價上漲，此前胡塞反叛軍聲稱襲擊了阿布達比一處重要石油設施，造成 3 人死亡。

另一方面，Fed 將在周三做出利率決定。「如果確定升息，市場賣盤將打壓價格。」

周一原油期貨大幅下跌，因大宗商品陷入股市大幅拋售，道指一度跌逾 1100 點，而 S&P 500 當日盤中也下挫 4%，但最終兩大指數均收正。

Sevens Report Research 的分析師報告中寫道：「目前石油前景仍然看漲，因為庫存增加的幅度小於最初的預期，由於產量下降和需求狀況改善，原油過剩的水準下降。」

「短期內，由於 Fed 政策的不確定性持續推動和拉抬市場，原油預計仍將跟著其他風險資產波動。」

石油市場周三將獲得美國石油供應周報數據。

根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均遇期上周 (1/21 止) 美國原油庫存下降 210 萬桶、汽油庫存上升 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

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