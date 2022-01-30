國道高乘載、雙鐵加班車紓解人潮 春節交通資訊一網打盡

金虎年春節連假自 1 月 29 日 (週六) 至 2 月 6 日 (週日)，共計 9 天，受邊境管制影響，國人交通需求仍以過年返鄉團圓及國內旅遊為主，高公局嚴陣以待，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，此外，台鐵、高鐵紛紛加開班次，國道客運也按往例推出多條路線優惠票價，盼緩解國道壅塞情形，《鉅亨網》彙整了全台春節交通資訊，讓讀者看完快速掌握重點。

國道

今年 1 月 29 日至 2 月 6 日實施單一費率 (意即打 75 折，無每日 20 公里優惠)，每日 0 至 5 時國道全線暫停收費，同時實施路段差別費率，國 3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再 8 折收費。

●高速公路高乘載管制時間、路段

為紓解國道壅塞情形，部分路段過年期間將實施高乘載管制，一般小型車在特定時間內上路，須乘載 3 人以上 (含駕駛與乘客) 才能進入高速公路，若未符合乘載人數的車輛，只能改行駛替代道路或於其他時段上國道。

一、2 月 3 日【初三】至 2 月 4 日【初四】，每日 13 至 18 時，實施國 1 北向高雄端至湖口、國 3 北向九如至大溪入口匝道。

二、2 月 3 日【初三】至 2 月 6 日【初六】，每日 14 至 21 時，實施國 5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國 5 北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

●高速公路匝道封閉資訊

一、2 月 1 日【初一】至 2 月 3 日【初三】，每日 0 至 12 時，封閉國 1 平鎮系統、埔鹽系統及國 5 石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、2 月 3 日【初三】至 2 月 5 日【初五】，每日 7 至 24 時，封閉國 1 埔鹽系統、國 3 西濱北向入口。每日 7 至 19 時，封閉國 1 虎尾、仁德北向入口及國 1 王田、國 3 名間雙向入口。

●開放路肩資訊

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，1 月 28 日 (週五) 上班日增開國 3 南深路出口及南港聯絡道前，1 月 29 日 (週六) 至 2 月 6 日 (初六) 每日增加開放路肩路段與時段，包括國 1 湖口至湖口服務區、豐原 - 大雅；國 3 關西服務區至關西、龍潭至大溪；國 10 嶺口東向出口，全台共計 49 個路段開放路肩，實際開放里程、時段及使用限制請以現場標誌為準。

●匝道儀控資訊

一、視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

二、視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

三、視國 5 北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行，並啟動主線儀控。

●高公局預估較好走時段

一、2 月 1 日【初一】至 2 月 3 日【初三】，南向之用路人，建議下午 13 時以後出發。

二、2 月 3 日【初三】至 2 月 6 日【初六】，北向之用路人，建議中午 12 時以前出發。

高公局提醒，2 月 3 日及 4 日 (初三、初四) 為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國 1、國 3 苗栗路段及國 5 宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨，因此，建議民眾多利用公共運輸，若需開車往返南北長途，請多利用台 61 替代道路，若一定要使用國道，請提前於當日上午時段出發，或延後至初六上午再北返，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

台鐵

台鐵春節連續假期疏運自 1 月 27 日 (週四) 至 2 月 7 日 (週一) 共計 12 天，全線加開 423 列次，其中，東部幹線投入 EMU3000 型自強號加開樹林 = 台北 = 花蓮 = 台東 20 列次、樹林 = 台北 = 玉里 18 列次及 EMU900 型區間快車加開樹林 = 台北 = 花蓮 18 列次，合計 56 列次。

西部幹線投入 PP 推拉式自強號加開七堵 = 潮州 4 列次、EMU900 型區間快車加開七堵 = 台北 = 台中 = 嘉義開 18 列次、新竹 = 台中 = 高雄 18 列次，合計 40 列次。南迴線則投入 EMU900 型區間快車高雄 = 台東 18 列次。

台鐵指出，今年春節疏運期間東線運能增加 28.9%，西線運能增加 5.7%，南迴線運能增加 32.7%，均創歷史新高，且加班車以設備新穎、乘座舒適之 EMU3000 型自強號及 EMU900 型電聯車為主，提升服務品質，台鐵另備有自強號等預備編組，將視運旅需求機動加開。

為便利大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，台鐵於 1 月 17 、18 日及 2 月 17、18 日加開樹林 = 知本及南港 = 潮州普悠瑪自強號每日 1 往返，並提供大專生票價七折優惠，一般旅客亦可搭乘，但無優惠折扣。本方案車上補票及到站補票均不適用。

由於 Omicron 變種病毒使得本土疫情升溫，台鐵局各車站及列車之清潔消毒頻率均已比照疫情警戒三級辦理，自 1 月 23 日起乘客在列車上一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。一般車廂已票訂便當的旅客得於乘車前或乘車日起 1 年內持原紙本乘車票與便當券至各車站售票窗口辦理便當退費。

高鐵

台灣高鐵春節疏運期間共加開 463 班次列車 (南下 231 班、北上 232 班)，自 1 月 27 日至 2 月 7 日總計 12 天提供 2179 班次列車的旅運服務。持定期票或回數票的乘客，若優惠效期涵蓋 1 月 29 日至 2 月 6 日國定假日期間，將從 2 月 7 日起自動展延對應天數。

依據中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，1 月 23 日起，車廂內禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲 / 食用完畢後，儘速佩戴口罩，高鐵各車站內之付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食；

目前，高鐵各車站消毒頻率已提升至每小時一次，各車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，再特別以酒精進行全面消毒。高鐵提醒旅客，進出車站及乘車時，請確實完成實聯制登記。

客運

為鼓勵民眾於春節期間多加利用公路客運返鄉、出遊，減少私人運具使用，公路總局祭出多項優惠，86 條國道客運路線票價平日優惠或原票價 85 折優惠；搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10 小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；44 條台灣好行路線持電子票證乘車享半價優惠。

東部限定優惠限定 1/29-2/6 期間，持台北 - 宜蘭、台北 - 花蓮國道客運票根向指定租車業者租車享優惠；持來回票根及租車單享回程車票折扣優惠。購買東部「台灣好行」超值套票或當地住宿證明，可享北宜、北花線來回票 4 人同行 1 人免費優惠，回程再抵退 200 元 (不與租車優惠重複抵退)。

其中，三重客運暨新竹客運配合公路總局推出全票票價優惠，票價可享約 85 折優惠；葛瑪蘭客運在 1 月 28 日起至 2 月 6 日春節連假期間推出最高 81 折優惠，乘客往返宜蘭地區最多省下 52 元；首都客運也推出多條路線優惠方案，台北 - 礁溪單程票價從 96 元降至 80 元。