(過年留稿)2022台灣燈會在高雄 全台15大特色元宵燈會打卡全攻略

高雄市已經 18 年沒主辦台灣燈會，2022 年好不容易爭取到機會，卻碰上 Omicron 疫情來攪局，雖然開幕儀式取消，但愛河灣及衛武營二大展場仍有多座壯觀的燈光藝術裝置，絢爛的光影作品令人目不暇給。

此外，各地方政府也都精心籌備燈會活動，包括雙北及中台灣元宵燈會、月津港燈會、平溪天燈節等，《鉅亨網》幫讀者整理出 2022 年北中南東熱門燈會全攻略，民眾不妨趁著過年休假期間出門走春，感受一下熱鬧氛圍，提醒您，疫情期間還是要做好防疫工作、落實實聯制、加強手部清潔消毒。

2022 台灣燈會在高雄

2022 年台灣燈會重返高雄，市府規劃打造二大燈區，主燈區位於亞洲新灣區，副燈區位於衛武營，同時串連最新打卡聖地「高雄流行音樂中心」，燈會期間從 2 月 15 日起至 2 月 28 日止。

今年主燈仍由中華電信贊助，以「鳳彩飛舞」為主題，落腳高雄衛武營公園，並由藝術家呂秉承與書法家董陽孜跨界合作，由草書「鳳」字來發想，以台灣造型、帝雉展翅及乘風 (氣旋) 而起優美之姿，棲息在祥雲籠罩的高山上，打造現代風格並融合傳統書法藝術的主燈，同時呼應展出地點高雄鳳山。

台灣燈會主場之一的愛河灣，高市府指出，要在愛河沿岸打造一具數位美學、節能兼具動態展演功能的國際級智慧控制系統，透過愛河橋樑燈光色彩變化及周邊水岸光環境改造，並將設計、城市治理、燈光環境美學的概念導入，帶來有別於以往台灣燈會的美感新體驗。

不過，由於高雄港出現本土疫情群聚事件，市府加強防疫措施，將 2 月 1 日點燈儀式取消，同時也不會舉行開幕儀式，盼降低人潮聚集風險，2 月 1 日至 2 月 6 日作品不關燈，民眾仍可前往觀賞燈會拍照留念，市府呼籲遊客全程戴口罩、遵守防疫規範。

(圖：高雄市文化局提供)

台北燈節

2022 年台北燈節將於 2 月 11 日在士林登場，三大燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一路展至 2 月 20 日止，主燈 TAIPEI 40 為士林的諧音，也就是「台北士林」的意思，有感疫情期間所面臨的挑戰，改變了許多人的生活，創意總監李明道 Akibo 因應士林天文館、科教館意象，以宇宙飛船做為主燈設計，體積直徑寬達 7 米、高達 4 米，以紅白色亮麗外型，透過台北祥虎駕駛宇宙飛船降落士林，萬丈光芒投射在地上，帶來震撼的聲響。

劍潭站夜市燈區以「夜市文化」及「藝術科技」為主軸，燈飾規劃以夜市文化百態呈現，展現科技燈飾創作與互動及新思維的藝術燈飾。士林站光彩燈區以「傳統舊街」為主軸，燈飾規劃以士林傳統風情呈現，並結合七彩光廊、光之隧道，燈區中還有可與民眾互動的燈飾，增加趣味性。芝山站河濱燈區以「自然生態」及「兒童樂園」為主軸，傳遞雙溪芝山岩生態的生命力，美崙公園則規劃親子燈區。

(台北市政府提供)

新北燈會、平溪天燈節

2022 新北燈會將於 2 月 4 日起至 2 月 28 日在新北大都會公園盛大舉辦，今年以燈會劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園將大都會公園打造大型劇場。去年因疫情停辦未亮相的燈組，今年重新規劃展出，並邀花燈大師陳祖榮老師親手打造虎年主燈，虎身長達 120 米、高度達 8 米，主燈「臥虎藏龍」結合「街頭表演場」，穿梭其間可一覽新北產業發達的城市特色。

新北燈會將在 2 月 4 日晚間 7 點開幕點燈，規劃臥虎藏龍、街頭表演場、廟埕搬戲、小熊甜蜜森林、水上音樂廳、花燈嘉年華、牛好日子 7 大主題燈區，以及整點主燈秀、陣頭藝演、音樂百匯、水舞展演、星空奇幻遊行、街頭馬戲 6 大類型演出，不但傳承工藝，更挑戰創新。現場還集結攤位帶來日式甜點，以及假日限定農經市集、文創小物。

2022 新北平溪天燈節將舉辦 2 場大型施放活動，第一場 2/12 在平溪國中登場，主題為「點亮希望，虎運綻放」，胡民樹老師將製作超大型虎年造型主燈，並邀請到新北市板橋國小生肖屬虎的學生們，彩繪多盞吉祥虎運 8 呎天燈。第二場 2/15 元宵節當天則在十分廣場舉行，主題為「越在地 越國際 新北遊世界」，超大型主燈上將以插畫風格，呈現青春山海線、微笑山線、淡蘭古道和萬金石馬拉松、貢寮國際海洋音樂祭及新北歡樂耶誕城意象。

桃園燈會

桃園燈會「光之桃花源」將於 2/9-2/20 登場，但因本土疫情嚴峻，動態活動如夜光踩街、開閉幕式、小提燈發放等全面取消，改為燈組靜態展示，市府在中壢區光明公園、老街溪河岸及平鎮區新勢公園設置 3 個燈區，透過光影科技及傳統燈藝，打造長達 2 公里的水岸燈廊。為了降低人潮群聚風險，將嚴格取締流攤、未戴口罩、煙火炮竹等。

新竹燈會

2022 新竹燈會「新竹過好年」展出到 2 月 28 日止，以「虎嘯生風」為主題，今年共有 6 件聲光裝置點亮新竹東門城、護城河，其中主燈「光虎」（Kng Hóo）由玖格設計操刀，以「虎爺」意象打造，高達 3 公尺高的光虎就像伏坐在神案下的虎爺般，盤距在東門城下、神氣地鎮守竹塹城。不過，開幕表演、小光虎提燈等活動，因為防疫原則而延後舉行。

台中－中台灣元宵燈會

中台灣元宵燈會「台中虎耶 YA」於 2/12 日至 2/20 在文心森林公園舉行，主燈是 10 公尺高的「台中虎爺」，將在 12 日晚間 7 點 20 分正式點燈，之後每一小時點燈一次，其後每天 6 點點燈，每一小時點燈一次，平日最後一次點燈是到晚上 9 點半，假日到 10 點，而每一次點燈會有定時有 3 分鐘的主燈秀，搭配音樂與燈火的展演。

中市府另設置五大主題燈區，包括延續傳統節慶意象的「虎威笙風」、倡議環境保護的「52 海洋」燈區、宛若科幻電影的「光速世界」、提倡友善農業的「大地糧心」、詼諧幽默的「虎假虎威」，共超過 30 座燈組、20 多座動態燈組及花森好市文創特色市集，還有以環境友善議題融合劇場式體驗。

彰化－員林燈會、月影燈季

彰化縣員林燈會將從 1 月 30 日起至 2 月 15 日歡慶到元宵，主燈「虎來寶」設在舊百果山遊樂區，將搭配百果山溜滑梯與可愛萌虎造型設計燈區，另在員林公園、火車站、三角公園、鳳梨公園等處也設置副燈區，讓民眾打卡拍照。

一年一度的「彰化月影燈季」已開跑，展期至 2 月 15 日止，每天晚上 17 點 30 分至 22 點亮燈，共有 9 大燈區，從彰化縣政府到縣立美術館、大佛風景區、天空步道，處處都有亮點，首先迎來的是美術館廣場上的建縣 300 巨型蛋糕聖誕樹「甜點派對」，往山上走有卦山村可愛的「童趣樂園」、參佛道則有浪漫甜蜜破表的「漫步星空」、九龍池有氣勢磅礡的「祥龍騰雲」、天空步道則有「浪漫花道」、「甜蜜一路」與「糖果城堡」，賴和詩牆「詩書彰化」，縣府廣場還有以建縣 300 及彰化花卉故鄉意象為主題的「榮耀三百」燈區。

南投燈會

南投燈會如期於 1 月 29 日至 2 月 20 日在南投縣會展中心舉行，今年主燈「虎哩旺」以可愛版科技福虎為造型，下方轉動風車營造「福虎生風」之姿，象徵轉動福氣帶來好運，副燈「鯉躍龍門」與在地藝術家合作，以埔里鯉魚潭為發想，搭配燈光秀展現南投山光水色，並結合觀光特色規劃 10 大亮點、周邊 16 個主題燈區，創新燈區廣達 1 萬 9000 平方公尺。

雲林斗六燈會

2022 斗六燈會「Light One Douliu」於 1 月 22 日至 2 月 28 日，一連 38 天在斗六藝術水岸園區及行啟記念館登場，今年主燈威樂虎坐落在腹地廣大的斗六藝術水岸園區，高 6 公尺，燈會以人生充電站為主軸，從斗六圓環為起點，串連太平老街萬盞燈廊、行啟記念館及藝術水岸園區，打造總長約 1.6 公里的光雕燈會，步行約需 19 分鐘。

台南－月津港燈節、龍崎光節空山祭

月津港燈節已成為台南燈會的代表作，今年擺脫疫情復辦，展期持續至 2/28 止，集結 70 組藝術團隊的 83 組藝術作品，規模堪稱歷年最大，其中，車站燈區將於 2 月 5、6、12 、13 日晚上舉辦「聲音藝術派對」，而鄰近月津港的永成戲院首次邀請「teamLab」來到南台灣，打造沉浸式互動投影作品《彩繪水族館》。

龍崎光節空山祭邁入第三屆，再度以台南虎形山公園為基地，攜手 12 組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於公園周邊設置 14 件大型光景藝術作品、發展出 1 個寓言動畫故事「惡地伏流」，以及手作工作坊、互動體驗、草地音樂會及戶外演出等 6 大項周邊活動。

屏東燈節

屏東燈節首度結合屏東市三大燈區「縣民公園」、「萬年溪畔」及「勝利星村」，共計 48 組不同的主題與燈飾，以年味、童趣及科技作為主題，活動截至 2/28 止，高達 10 米的主燈「摺紙生花」為摺紙藝術概念延伸的特色裝置藝術，最受矚目的史努比巨型造景則設在勝利星村燈區，萬年溪燈區的太空人及火箭亮燈後也更加壯觀，為人氣打卡景點。

花蓮太平洋燈會

花蓮縣政府在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區舉辦太平洋燈會，至 3 月 6 日止，主燈區有「福星高照」虎年主燈及 8 個展區，僅除夕 (31 日) 暫停展出，鯉魚潭展區為日間展區，上午 9 時 30 分至下午 5 時 30 分，每 30 分鐘有紅面鴨結合水舞演出，水上舞台還有虎年吉祥物、燈籠牌坊供民眾拍照打卡。