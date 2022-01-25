外資賣超金額史上第八 調節面板雙虎8.6萬張 提款晶圓雙雄140億元

外資今 (25) 日大賣台股 473 億元，賣超金額史上第八大，在台指期淨空單也大增 4071 口來到 3.27 萬口；個股方面，外資今日大賣晶圓雙雄共 5.81 萬張，提款金額超過 140 億元，另外，也調節面板雙虎共近 8.6 萬張。

外資今日賣超的電子股中，包含面板雙虎群創 4.73 萬張、友達 3.85 萬張，晶圓雙雄聯電 4 萬張、台積電 1.81 萬張，以及宏碁 1.1 萬張、日月光投控 1.09 萬張、鴻海 8768 張。

傳產股方面，外資賣超較多的是中鋼 2.36 萬張、南亞 8963 張、長榮 8513 張、台泥 7853 張、中石化 7562 張，金融股則大賣新光金 2.6 萬張、開發金 1.45 萬張，以及中信金、元大金、富邦金等各逾 1.1 萬張，以及台新金、國泰金、彰銀等，另外也賣超元大台灣 50 1.5 萬張。

外資今日買超最多的則是元大台灣 50 反 1 7.26 萬張、個股最多的則是緯創 1.09 萬張，還有宏達電 8140 張、合晶 2437 張、貿聯 - KY 1390 張；傳產股則買超燁輝、長榮航各 1500 張，以及南港 1320 較多。

投信今日持續買超力挺台股，買超集中在電子族群，包含華邦電 5942 張、仁寶 3631 張、友達 2822 張、文曄 2315 張、旺宏 2194 張，以及宏碁、技嘉、貿聯 - KY、頎邦、英業達、緯創、彩晶等各逾千張。

另外，投信也加碼開發金 3631 張、中信金 2004 張以及永豐金、第一金、兆豐金等較多；傳產股則買超中鋼、亞聚各逾 1400 張。

投信賣超最多的是群創 5539 張、長榮航 4855 張，也同步賣超華航，此外，還賣超台泥 1005 張，以及國泰金、華擎、金像電、世紀鋼、台郡以及聚陽等。