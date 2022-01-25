防疫神單3.0熱賣20萬張 臨櫃通路喊卡時程倒數

台產、明台產險隔離理賠 10 萬元的防疫神單相繼下架後，新安東京海上產險日前所推出「防疫隔離險」隔離賠 5 萬、確診再賠 5 萬，因為 omicron 疫情南北延燒而熱賣，截至昨 (24) 日最新統計，已賣出 20 萬張，讓新安東京決議全台服務據點臨櫃將於 2022 年 1 月 26 日 (三) 下午五點半暫停紙本要保書收件。

新安東京海上產險表示，現階段為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於 2022 年 01 月 26 日 (三) 下午五點半暫停紙本要保書收件，年後將視疫情狀況另行評估公告，不過線上的網路投保仍會持續。

但是網路投保因為該保單熱銷，系統服務容量超載造成網路大塞車，記者實測今 (25) 日仍舊塞爆上不了線，對此，新安東京海上產險表示，將盡速優化調整重啟恢復上線，造成客戶諸多不便，深感抱歉。

新安東京海上產險此張防疫保單自 1 月 14 日下午 2 點開賣以來，至昨日受理賣出約 20 萬張，為落實風險管理政策，維持公司穩定經營，該公司於商品上線前已評估風險胃納，故本商品訂有風險控管總額，上限為 100 萬張，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。