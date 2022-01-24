權證投資人一定要了解的 市場概況及相關認售權證推薦

1/21（五）電子、金融、傳產族群皆表現疲軟，台股加權指數終場大跌 318.98 點，以 17899.30 點作收，跌幅 1.75%，失守萬八及 17,900 整數關卡。從 21 日市場概況來看，大盤成交金額回升至 3,641 億元，然而權證總成交金額僅約 23.6 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.65%。值得一提的是，21 日認售權證成交金額佔比高達 12.26%，數值遠高於長期平均。觀察 21 日投資人現股看多金額排行，第一名為 台灣加權指數 (TSE01-TW)，且看多金額高達 2,321 萬元，大幅超過其他權證標的，此外，欣興 (3037-TW)、長榮 (2603-TW) 雖然 21 日股價分別大跌 9.46%、6.85%，仍相對受到投資人看多青睞。由於權證具有多空方向皆可操作的靈活特性，投資人若難以挑選適合的現股標的，不妨選擇與大盤走勢連動密切的指數型認購售權證布局，例如：臺股指群益 17 購 23 (061281)、臺股指群益 17 售 14 (03739P)、臺股指群益 17 購 24 (061282)、臺股指群益 17 售 31 (03962P)、臺股指群益 17 購 11 (058256)、臺股指群益 17 售 32 (03963P) 等，不論大盤上漲或下跌，只要看對方向就有機會獲利。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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