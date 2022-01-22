〈本土疫情再起〉三商壽啟動應變防疫措施 鼓勵保戶善用E化服務

為因應新冠肺炎疫情變化並妥善照顧全體同仁的健康，三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (22) 日宣布，已於 1/18 全面啟動應變防疫措施，即日起內勤同仁即刻啟動分散職場，開始進行居家及異地辦公，並落實分流上下班，此外，提供支薪的疫苗假，以確保職場同仁的健康安全。至於保戶服務，則鼓勵善用 E 化服務減少接觸。

外勤同仁部分，除了落實防疫實聯制、職場全程配戴口罩及量測體溫、手部酒精消毒外，三級疫情期間早會可改線上辦理，如同仁有疑似症狀須向公司回報並嚴禁進出職場及拜訪客戶，相關措施也將依疫情變化滾動調整。

為了有效抗疫，三商美邦也鼓勵員工接種疫苗，給予支薪的接種疫苗假，於自主健康管理期間可依公司規定申請防疫隔離假，並且符合相關規定下，公司也會提供公費快篩試劑及 PCR 費用，以維護員工健康為最高原則。

農曆春節假期來臨，三商美邦人壽將自 1/25 起開始提前發放生存 / 滿期保險金給保戶，本次提前發放件數合計約 1.4 萬件，給付總金額約 3.2 億元，讓保戶能提早領取資金安心過好年。

春節期間適逢疫情升溫，三商美邦人壽鼓勵保戶多多使用 E 化免接觸服務，保戶除了可以正常使用互動式語音服務系統、企業網站、ATM 保單借款功能外，iBon 繳交保險費、iBon 紅利點數兌換皆正常提供服務。2/6 前可於保戶專區及「三商美邦人壽 APP」進行保單線上交易，但基金交易若遇農曆春節暫停交易致無法及時處理者，將延至 2/7 繼續進行處理。