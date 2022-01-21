電金傳全盤盡墨 台股大跌318點收17899點 周跌逾500點

台股封關倒數，今 (21) 日上演資金大逃殺，台積電、聯發科等電子權值股跳水，金融及貨櫃三雄等傳產股也全盤盡墨，指數跌幅不斷擴大，接連失守萬八、17900 點關卡，終場大跌 318.98 點或 1.75%，收在 17899.3 點，創 1 個月以來收盤新低，成交值 3041.71 億元。周線翻黑，累計本周重挫 504 點。

櫃買指數同樣哀鴻遍野，終場下跌 2%，收在 217.66 點，成交值 604.17 億元。上市櫃總成交值放大至 3645.88 億元。

權王台積電股價連日走跌，今天持續湧現賣壓，最低跌至 637 元，終場下挫 1.5%，收 641 元，累計 5 個交易日市值已蒸發逾 1 兆元；聯發科一度跌破季線，終場跌近 2%，收 1070 元；聯電、國巨、日月光投控、矽力 - KY、南亞科等電子指標股賣壓都相當沉重。面板雙虎遭空襲，友達重挫逾 5%。

航運股方面，貨櫃三雄領跌，長榮重摔近 7%，陽明、萬海也大跌 4-5%，其他包括新興、台驊投控、四維航、遠雄港及航空雙雄等，均重挫 3-5%，但慧洋 - KY、宅配通、嘉里大榮仍逆勢上漲。

金融股遭到空方狙擊，雙雄富邦金、國泰金下挫逾 2%，新光金、王道銀行、三商壽等跌勢也很重。塑膠類股方面，台塑領跌逾 2%，台聚、亞聚、聯成、國喬、中石化、台苯等股價下挫 1-2%。

儘管本土疫情緊張，台北國際電玩展仍如期於 22 日登場，加上進入寒假過年旺季，遊戲題材再度吸引資金進駐，今日普遍走揚，較大盤抗跌，其中，華義攻上漲停板，達 144 元，直逼前波高點，橘子、昱泉、隆中等均表現不俗，不過，歐買尬、辣椒、大宇資午盤後陸續翻黑。