年終獎金入荷 逾六成民眾將投入理財規劃

中國信託銀行發表「2022 新春理財調查」，發現雖受新冠疫情影響，仍有六成以上民眾預期年終獎金會維持以往水平或成長，且將把年終獎金移作理財。

調查顯示，疫情影響了民眾選擇投資管道，數位工具與線上操作由前一年的 26% 增至 38%；理財規劃的三大憂慮，以缺乏退休規劃為主，占 26%，其次是不知如何理財累積夢想金及擔心存款不足入不敷出，皆達 20%。

調查也發現，民眾面對投資理財時容易遇到時間太零碎無法好好研究，與不熟悉市場趨勢無法掌握進退場時機兩大困擾，分別占比 42%、41%。

面對民眾各式理財困擾，中信銀表示，即使有疫情，但理財不能等，建議可採「無接觸理財」服務，包括線上諮詢、智能理財和快捷下單都一手包辦，民眾可善用智能投資理財服務「智動 GO」，配合使用者的需求，以大數據演算技術協助打造個人投資組合，若市場發生重大變化，系統可自動調整客戶投資部位，定期追蹤目標達成狀態，有紀律的管理資金。

另外，中信銀指出，「全方位家庭理財健診」服務，涵蓋退休準備、財富傳承、目標規劃、子女教育金、醫療保障、家庭責任等理財規劃，讓客戶在不同階段，完整規劃理財目標。「中國信託財富管理」LINE 官方帳號則可提供即時理財訊息，理財資訊不漏接。

親子理財也是很夯的議題，根據結果顯示，43% 父母會讓子女全部或部分自行運用壓歲錢，其中僅 31% 的父母可清楚掌握子女壓歲錢的花費流向。中信銀行趁勢推出全新親子數位金融服務「存錢日記」，家長可藉此把關孩子的帳戶安全，設定子女的轉帳、提款限額，協助父母教導孩子理財觀念。